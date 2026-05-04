Director de la UNP, Augusto Rodríguez, reveló a SEMANA quién grabó a Gustavo Petro en una avioneta financiada por Papá Pitufo en la campaña presidencial

Esta semana, el país conoció las imágenes del presidente Gustavo Petro abordando una avioneta que lo trasladó durante la campaña presidencial de 2021, cuando aún ejercía como senador, pero estaba en campaña por la Casa de Nariño.

La aeronave, según el propio anillo de confianza del hoy jefe de Estado, fue financiada por Diego Andrés Marín, conocido como Papá Pitufo, o el zar del contrabando en Colombia, como también lo llaman.

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El video fue divulgado por Blu Radio y generó múltiples reacciones. Aunque el propio Petro admitió en febrero de 2025 que, sin saberlo, Papá Pitufo había infiltrado su campaña y había financiado esa avioneta, las imágenes son nuevas. En ellas, Petro, de camisa blanca, gorra y tapabocas —en el contexto de la pandemia por el covid-19—, se observa abordando la aeronave.

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, hizo parte de la comitiva que viajó con Gustavo Petro en esa oportunidad y le contó a SEMANA detalles de ese viaje.

“César Augusto Valencia, aliado y enlace de Papá Pitufo, llevaba tiempo merodeando a personas cercanas al entonces senador Petro. Hay varios episodios: venía ofreciendo comedores comunitarios para llevarles a la gente, entre otros. De ahí pasó a plantearnos directamente cosas como que Andrés Marín (Papá Pitufo) quería colaborar con la campaña, pero nosotros le dijimos que no estábamos en ese plan. Lo rechazamos, pero él apareció después”, narró Augusto Rodríguez.

Papá Pitufo financió una avioneta donde Gustavo Petro, entonces senador, se movió desde Cali hacia Buenaventura. El entonces candidato no sabía. Foto: Blu Radio

Gustavo Petro tuvo que viajar a Buenaventura, pero el desplazamiento se prolongó porque el equipo más cercano al entonces candidato pretendía hacerlo por sus propios medios.

“Un día apareció una persona de la campaña y nos ofreció una avioneta. Hicimos una averiguación por intermedio del compañero Felipe Tascón. Se verificó y la matrícula de la aeronave no hacía parte de la lista Clinton. Tampoco tenía anotaciones. No encontramos alguna situación que, en su momento, nos hiciera pensar que podría existir algo ilegal”, dijo.

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Pero la sorpresa llegó cuando la avioneta aterrizó en Buenaventura y Petro adelantó su visita a una galería, donde se reunió con varios comerciantes y pescadores.

“Nos dirigimos hacia el hotel y una persona de la campaña nos dijo: ‘Miren, ellos son quienes nos ayudaron con la avioneta’. Y la sorpresa es que estaba el señor César Augusto Valencia”.

Gustavo Petro, según Augusto Rodríguez, se molestó.

“Le comenté lo que estaba ocurriendo y se puso muy bravo, no entendía cómo la gente de Cali y el Valle había sido tan ligera con ese tema”, manifestó Rodríguez.

La avioneta, añadió el hoy director de la UNP, no tenía ningún problema judicial, pero en ese momento desconocían quién la había financiado.

Augusto Rodríguez, Gustavo Petro y Papá Pitufo. Foto: Montaje con fotos: 1 y 2 Juan Carlos Sierra, Semana/ 3 Diego Marín: Policía

SEMANA le preguntó a Augusto Rodríguez quién grabó el video del entonces candidato subido en la avioneta y él respondió: “Con nosotros iba un señor que había sido miembro de la Policía y era, inicialmente, el encargado de seguridad, pero nosotros lo fuimos haciendo a un lado porque tenía ciertos comportamientos que no eran muy claros. Él decía que era un coronel y después nos enteramos de que no lo era, aunque sí había sido oficial de la Policía: William Castellanos. Él grabó ese video porque él no aparece ahí”.

En febrero de 2025, Gustavo Petro también entregó su versión al país sobre lo ocurrido en ese viaje.

El presidente, Gustavo Petro, el 28 de abril de 2026 en la Casa de Nariño, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

“El primer contacto lo estableció él, a partir de ponerme una trampa en un viaje a Cali, y de ahí sé que la política vallecaucana está infiltrada por Diego Marín, que creo que es de allá; esa es su tierra. Y aprovechó una reunión cuando empezaba a hacer mis primeros núcleos políticos en Cali y en Buenaventura. Estaba en Cali y tenía una reunión de campaña en Buenaventura, donde me estaban esperando, pero caía una lluvia torrencial y alguien dijo que podía ayudarme con una avioneta en el momento en que escampara para que pudiera llegar a tiempo a la reunión que ya estaba cuadrada en Buenaventura”, narró en su momento el jefe de Estado.

Petro explicó que, “efectivamente, escampó y entonces alguien apareció, un compañero del Valle, diciendo que podía conseguirme una avioneta”.

Papá Pitufo, el zar del contrabando en Colombia. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El presidente se defendió explicando que, para la fecha en que ocurrió el hecho, nadie sabía quién era “Papá Pitufo”. “El señor Marín hasta hace muy poco aparecía en los clubes sociales de la sociedad bogotana. No había sido perseguido, sino hasta hace poco. Durante 40 años era un empresario muy afamado y muy querido por la clase política tradicional”.

Sin embargo, confirmó que hoy sabe a ciencia cierta que la avioneta en la que se transportaron era del condenado contrabandista. “Yo nunca supe que esa avioneta era de él, pero ahora sabemos que sí y que uno de nuestros propios acompañantes —éramos muy pocos en una avioneta pequeña— había sacado fotos de nosotros subiendo a la avioneta y en el interior, para entregárselas a alias Pitufo, para que tuviera una forma de extorsionarnos. Un chantaje que, a la postre, no se atrevió a hacer. Las fotos las van a entregar. Eso sí sé, pero él se empezó a dar cuenta de que yo no era comprable”.

SEMANA llamó al coronel William Castellanos para conocer su versión y no respondió.