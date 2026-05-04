La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia propuso eliminar el Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito (Soat) para motos de hasta 250 centímetros cúbicos.

La iniciativa fue presentada durante su visita de campaña a Ibagué, desde donde dejó claro que esos vehículos seguirían con el beneficio que tienen de no pagar peajes cuando transitan por las carreteras del país.

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“Nosotros no estamos eliminando el Soat. Estamos eliminando la obligación de pago que tienen las motocicletas hasta 250 centímetros cúbicos porque ese pago lo va a hacer el Estado”, explicó la candidata.

El proyecto de la candidata presidencial contrasta con la propuesta que surgió desde la administración de Gustavo Petro de reducir en un 50 % el monto que deben pagar las motos.

Este asunto generó interrogantes en las instituciones médicas del país por el riesgo de que el pago por los servicios de salud prestados como resultado de accidentes de tránsito quedara en vilo, en un contexto en el que el sistema de salud atraviesa una crisis.

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“No quiere decir que usted se quede sin Soat, quiere decir que el Estado se lo paga. Esto es muy importante y es distinto a lo que hizo Petro cuando rebajó el 50 % del Soat”, expresó Valencia.

Valencia dijo que la idea de reducir en un 50 % el costo del Soat para las motos vendría con políticas para bajar los accidentes, como cursos de capacitación en seguridad vial.

La candidata presidencial advierte que las modificaciones al pago del Soat deben estar acompañadas de medidas que garanticen la llegada de recursos al sistema de salud y aseguren su flujo.