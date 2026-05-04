Una de las alternativas que se ha planteado de cara a la primera vuelta presidencial es que alguno de los candidatos pueda obtener la victoria el próximo 31 de mayo y que el país no vaya a una segunda vuelta en junio.

Según los datos presentados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, no se trataría de un panorama sencillo.

El órgano electoral estableció, según la información que ha recopilado, que el censo para las elecciones presidenciales de este año es de 41.421.973 de personas habilitadas, tanto en Colombia, como quienes se encuentran en el exterior.

En el caso de las personas que se encuentran fuera del país, la Registraduría informó que hay 1.414.661 personas habilitadas para ejercer ese derecho, entre las que se cuentan 777.343 mujeres y 637.318 hombres.

Si un candidato logra más de la mitad más uno de los votos, será ganador en la primera vuelta. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Asimismo, quedarán habilitadas 2.181 mesas para la primera vuelta del 31 de mayo y 1.489 del 25 al 30 de mayo, que estarán distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países, sabiendo que el periodo de votación en el exterior comienza el 25 de mayo y finaliza el 31 de mayo.

Sobre los votos que necesitaría un candidato para ganar en primera vuelta, según esos cálculos, requeriría de 20,710,987 votos, que es la mitad más uno del censo electoral.

Registraduría alerta a más de 500.000 colombianos que no podrán votar: ¿Cuántos podrán sufragar en la primera vuelta presidencial?

Cabe aclarar que estas estimaciones son sobre la base del número total de electores, que se sabe que no todos los habilitados salen a votar en la jornada, pues generalmente se registra una abstención, que para el caso de las elecciones de 2022 fue del 45,09 %. Aunque es alta, fue una de las más bajas en las últimas décadas.

En ese sentido, según algunas estimaciones de expertos, un candidato que logre alrededor de 11,5 millones de votos podría llegar a ganar las elecciones en la primera vuelta, que significa una cuarta parte del censo electoral.

Los colombianos acudirán a las urnas el próximo 31 de mayo a la primera vuelta presidencial. Foto: Semana

Otros datos adicionales que expidió la Registraduría sobre lo que pasará el próximo 31 de mayo es que habrá 21.298.492 mujeres habilitadas para votar y 20.123.481 hombres.

Asimismo, habrá 120.527 mesas que estarán distribuidas en 13.742 puestos de votación por todo el país, de las cuales 6.010 de ellas estarán en el área urbana mientras que 7.479 en el área rural.

La última vez que un candidato ganó en primera vuelta fue el expresidente Álvaro Uribe en 2002 cuando logró unos 5,7 millones de votos, que para ese momento representaban el 52,9 % de la votación de ese censo electoral.