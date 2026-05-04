ELN habló con SEMANA y rajó al gobierno de Gustavo Petro: el “desencanto” del pueblo y el “todo sigue igual”

Aunque al presidente Gustavo Petro le sonríen las encuestas, que casi todas lo ubican con una aprobación por encima del 40 %, el ELN, la guerrilla más grande de Colombia, con la que el jefe de Estado negoció al comienzo de su mandato, piensa lo contrario. Al menos, considera que hay un desencanto y siente que en regiones apartadas como Chocó no llegó el cambio prometido durante la campaña de 2022.

Emerson Alirio Martínez, alias Yerson, comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN, habló con SEMANA y criticó al gobierno de Petro.

“Hay un desencanto porque el pueblo, después de las movilizaciones o el estallido social que llevaron a Gustavo Petro a ganar la presidencia, no ha visto el cambio. Todo sigue lo mismo”, dijo el jefe guerrillero.

El presidente Petro reaccionó a las declaraciones de alias Yerson, jefe del ELN en el Chocó. Foto: Montaje Colprensa / Guillermo Torres

A su juicio, “no se ha cumplido con el propósito del Gobierno del cambio. Una cosa es el discurso de Gustavo Petro. Otra, realmente, lo que implementa en la práctica”.

En Chocó, el departamento donde Yerson delinque con su grupo armado, el guerrillero dijo que no se ha visto el cambio. La pobreza, las obras y los proyectos, según él, siguen convertidos en elefantes blancos.

El comandante eleno también señaló al ELN como principal responsable de la ruptura de las negociaciones de paz, pese a que ese grupo armado generó una de las mayores desmovilizaciones de civiles en el Catatumbo, en Norte de Santander, tras enfrentarse con las disidencias del Frente 33 de las Farc.

Alias Jerson o Yerson, cabecilla y vocero del Frente de Guerra Occidental del ELN en el departamento del Chocó Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

“El Gobierno Petro fue el que, al final, decidió levantarse de la mesa y no continuar con el proceso de paz. El ELN siempre dijo que estábamos en disposición: evaluemos lo que está mal y corrijamos para continuar, propusimos. Una de las situaciones que agravó la mesa fue lo del fondo multidonante. Cuando salió el comunicado de que el ELN dejaba las retenciones económicas por 60 o 90 días, la contraparte se comprometía a crear un fondo multidonante. Y, al no hacer sus gestiones, el ELN tampoco se podía dejar estrangular económicamente y se reactivaron nuevamente las retenciones económicas. Dos, el Gobierno también buscó conversaciones individuales con los frentes de guerra y eso llevó a reciclar la violencia. Salió alias H. H. de Comuneros del Sur y terminaron divididos por cuestiones de inteligencia o lo que sea. Terminó cooptado y hoy no se sabe si son Comuneros del Sur o Autodefensas de Nariño. Quisieron dividir y eso trajo más violencia”, dijo Yerson.

Emerson Alirio Martínez Alias "Yerson" cabecilla y vocero del Frente de Guerra Occidental del ELN Foto: Guillermo Torres / Semana

Y agregó: “El Gobierno Petro entró a proteger a las disidencias que estaban haciendo daño a nombre del ELN y echándonos la culpa a nosotros. La organización le dio apoyo a John Mechas cuando llegó al Catatumbo, se le permitió que operara en el territorio, crecieron descontroladamente y se convirtieron en un problema. Hacían lo que querían, atropellaron a las bases sociales, al pueblo, y decían que era nuestra organización. El ELN buscó de mil maneras el diálogo, pero no se pudo, y pues eran ellos o nosotros”.

Yerson dijo que el ELN no participará en política ni interferirá en las elecciones presidenciales de 2026.