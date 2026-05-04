Varios líderes del Partido Verde radicaron una objeción de conciencia ante la colectividad con la que se niegan a apoyar la candidatura de Iván Cepeda a la Presidencia de la República para las elecciones del 31 de mayo.

“Hoy manifestamos formalmente ante el Partido Verde y ante el país nuestra objeción de conciencia ante las amenazas por eventuales sanciones por doble militancia y ante la imposición de apoyar al candidato Iván Cepeda”, expresó la representante Catherine Juvinao.

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Los militantes se quejan de que la colectividad no le haya exigido al candidato del Pacto Histórico un compromiso claro con no cambiar la Constitución Política, un punto que marca el pulso de la contienda presidencial.

“No aceptamos que el partido no le haya exigido al candidato un compromiso claro con no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y que, en cambio, hoy tanto el presidente como su candidato lo anuncien en plaza pública”, alegó el concejal de Bogotá, Julián Sastoque.

Este grupo también se queja de que Cepeda no tenga la capacidad de rechazar el fracaso de la paz total, los casos de corrupción que se han presentado durante la administración Petro o la crisis en el sistema de salud.

Ese bloque del Partido Verde invitó a los demás militantes a sumarse a su llamado de realizar una objeción de conciencia que incluya a más integrantes de la colectividad de todos los niveles de representación popular.

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El respaldo de los verdes a Cepeda tiene a esa agrupación política al borde de una escisión. Entre los legisladores electos y en ejercicio ya aparecieron respaldos a las candidaturas de Paloma Valencia y Claudia López, mientras que otros han manifestado su cercanía con Sergio Fajardo.

Como el partido apoya oficialmente al candidato del Pacto Histórico, quienes manifiesten en micrófonos su respaldo a otras aspiraciones políticas pueden ser sancionados por la colectividad.