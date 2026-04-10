El representante a la Cámara Duvalier Sánchez pidió que el Partido Verde tenga claridad sobre cuáles son los puntos que apoya en el país y qué temas de la agenda nacional rechaza. El llamado de Sánchez se da mientras esa colectividad prepara una reunión de su dirección nacional en la que tomará decisiones clave frente a las elecciones de 2026.

El congresista solicitó que se resuelvan los problemas internos de inconsistencias ideológicas para mostrar mayor coherencia ante la ciudadanía. En ese punto, recordó los principios que trazó el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus al promover un movimiento verde.

“Nosotros tenemos un bloque de propuestas y de agenda de país, pero para eso la propuesta primaria a deliberar es poder adelantar una salida para que se puedan ir del partido los que no comparten nuestras causas”, detalló Sánchez.

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En ese punto, el congresista consideró que hay integrantes del Partido Verde que ya no están de acuerdo con los principios que defiende la colectividad, y aseguró que debe implementarse un mecanismo que les permita salir de esa agrupación política.

“La propuesta primaria a deliberar es poder adelantar una salida para que se puedan ir del partido los que no se sienten cómodos o los que no comparten estas causas. Para ello, la escisión tiene que discutirse y aprobarse, no se puede dilatar más, y esa será una propuesta que he presentado por escrito para que en el orden del día se discuta, se delibere y se apruebe para todas esas personas que ya no pueden convivir en el partido”, expresó el congresista.

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Sánchez reclama que los verdes se decanten por respaldar una candidatura única a la Presidencia y solicitó que no se dé libertad a sus militantes para apoyar al aspirante a la Casa de Nariño de su preferencia.

Sobre ese punto, el legislador plantea que se busque un acuerdo programático para que queden claras cuáles serán las causas del Partido Verde dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo.