El exdirector de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, fue nombrado como nuevo director de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Su designación se confirmó mediante un decreto del Ministerio de Hacienda en el que se confirma la renuncia de Jorge Arturo Lemus Montañez a esa dirección.

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Mejía es licenciado en deportes y profesor, había sido delegado del presidente Gustavo Petro ante la Universidad de Antioquia (U de A) y tuvo un polémico ascenso dentro del Gobierno porque ocupó altos cargos de manera sorpresiva.

El licenciado fue contratista de la Alcaldía de Itagüí en Antioquia, administración que ha sido cercana al congresista conservador Carlos Andrés Trujillo y con su llegada al Gobierno como director de la DNI terminó influyendo en asuntos como las conversaciones con el consejo superior de la U de A y hasta en asuntos de la paz total de la Casa de Nariño.

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Precisamente, su nombre se dio a conocer cuando resultó mencionado en los archivos del disidente de las Farc, alias Calarcá, material que fue incautado en medio de una diligencia que se desarrolló cuando el guerrillero se desplazaba por las carreteras de Antioquia.

Mejía llega a la UIAF a reemplazar a Lemus, quien renunció a la unidad salpicado por el escándalo sobre las conversaciones que sostuvo con el abogado del conocido zar de contrabando Diego Marín, identificado con el alias de Papá Pitufo.

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El nuevo director de la UIAF apareció posando en fotos junto al presidente Petro durante la campaña presidencial de 2018. En uno de esos retratos también aparece el hijo del mandatario, Nicolás Petro, señalado por las irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.

Con su designación, la administración Petro repite una vez más su fórmula de mover en los cargos de inteligencia del Estado a personas que son cercanas al presidente.