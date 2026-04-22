Angie Rodríguez pone en entredicho en SEMANA al DNI de Gustavo Petro y habla de Wilmar Mejía, salpicado en el escándalo de alias Calarcá: “No me inspiró confianza”

En medio de las revelaciones de Angie Rodríguez en SEMANA también salió a relucir el nombre de Wilmar Mejía, exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) del que Rodríguez aseguró que “nunca le inspiró confianza”.

Gobierno Petro designó a Wilmar Mejía como director de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero

“Sí, sé quien es. Nunca me inspiró confianza. No quiero profundizar pero nunca me inspiró confianza. Yo aquí he contado una mínima parte de todo y también temo por mi vida. Quiero dejarlo ahí (...) uno, en un país tan violento como Colombia uno piensa dos veces antes de decir algo”, señaló la gerente del Fondo Adaptación.

Hay que recordar que el director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, renunció a su cargo cuatro meses después de que salió mencionado en el escándalo que desató el supuesto nexo que habría creado con las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá.

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DNI exige conocer en qué va el caso del funcionario Mejía. Foto: Montaje El País; SEMANA

Mejía confirmó que desde el 3 de marzo tomó la decisión de renunciar a la Dirección de Inteligencia del DNI. Su nombre salió a flote junto al del general del Ejército Juan Miguel Huertas, quien terminó suspendido por la Procuraduría por este mismo caso.

A pesar de los señalamientos y las investigaciones, Mejía fue nombrado como nuevo director de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF). Mejía llegó a la UIAF a reemplazar a Lemus, quien renunció a la unidad salpicado por el escándalo sobre las conversaciones que sostuvo con el abogado del conocido zar de contrabando Diego Marín, identificado con el alias de Papá Pitufo.

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Wilmar Mejía y el presidente Gustavo Petro. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Presidencia

El director de la UIAF apareció posando en fotos junto al presidente Petro durante la campaña presidencial de 2018. En uno de esos retratos también aparece el hijo del mandatario, Nicolás Petro, señalado por las irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.

La gerente del Fondo Adaptación también reveló que Carlos Carrillo “tenía o tiene un espía al interior de la entidad, un funcionario que yo tenía en el Dapre y me lo llevé al Fondo Adaptación. Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder traficar, presuntamente, la información”.