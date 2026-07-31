Gabriela Muñoz se cansó y habló de su salario en la Aerocivil, cómo entró a la entidad, su patrimonio y mencionó a su mamá

Gabriela Muñoz se volvió a pronunciar en medio de la controversia que hay después de que Angie Rodríguez, saliente directora del Fondo Adaptación, denunciara que ella supuestamente tendría una gran incidencia en la Aerocivil.

Exdirector de la Aerocivil reveló la verdad de cómo llegó Gabriela Muñoz a la entidad

La joven emitió un nuevo comunicado en el que se refirió a la vinculación de varios de sus familiares en la entidad, una situación que ha generado gran polémica y que, según muchos, dejaría en evidencia la forma en la que esta familia mueve los hilos allí.

Muñoz afirmó que durante su paso por la Aerocivil ocupó el cargo de auxiliar 1 en el nivel asistencial.

De igual manera, señaló que su mamá presentó su hoja de vida y la de otras personas ante el entonces director, con quien tenía una relación personal previa. Por ello, posteriormente, la institución revisó y evaluó todos los perfiles y llamó a quienes se veían competentes para estos cargos.

“Yo no participé en la evaluación ni en la decisión sobre esos nombramientos. Tampoco solicité, recomendé, presioné o gestioné la vinculación de familiares, amigos o terceros. Mi cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación“, dijo.

Gabriela Muñoz y la Aerocivil. Foto: Montaje El País

En ese sentido, precisó que sus funciones únicamente fueron asistenciales y secretariales, pues en ningún momento ocupó un cargo técnico o directivo, ni tampoco tuvo personal bajo su mando o ejerció autoridad alguna sobre funcionarios o contratistas.

La mujer también precisó que asistió a ciertas reuniones institucionales únicamente por invitación del director de la Aerocivil. “En esos espacios cumplí funciones asistenciales y secretariales acordes con mi cargo“, apuntó.

“Mi presencia no implicaba capacidad de mando, facultad para impartir instrucciones ni poder de decisión“, agregó.

En el comunicado, Muñoz también manifestó que a ella no le corresponde hablar sobre conductas que fueron atribuidas a otras personas mencionadas en el caso.

Además, rechazó la afirmación en la que se asegura que su patrimonio sería cercano a los doce mil millones de pesos después de su paso por la Aerocivil.

Gabriela Muñoz, mencionada por Angie Rodríguez en la Aerocivil, se pronunció: “Rechazo de manera categórica las pruebas falsas”

“Mi remuneración correspondía a uno de los niveles salariales más bajos de la entidad, como puede verificarse directamente con la Aerocivil. Mis ingresos, declaraciones y situación patrimonial también pueden ser revisados por las autoridades competentes”, dijo.

Gabriela Muñoz también indicó que está organizando los documentos relacionados con su nombramiento, sus funciones y su actuación para ponerlos a disposición de las autoridades competentes.

En esa línea, reiteró que tiene la disposición de colaborar con la justicia para entregar cualquier información que sirva para esclarecer las denuncias sobre irregularidades que se están haciendo en su contra.

“No pretendo que la ciudadanía acepte mis afirmaciones sin verificarlas. Solicito que cada señalamiento sea examinado a partir de hechos concretos, documentos y responsabilidades individuales: qué decisión habría tomado, qué instrucción habría impartido y qué evidencia demostraría una intervención de mi parte”, manifestó.

La mujer sostuvo que ha recibido amenazas y mensajes “hostiles” contra ella y su familia, por lo que ya avisó a las autoridades competentes. “El control ciudadano, las preguntas de los medios y la discusión pública son legítimos; las amenazas y el hostigamiento no lo son”, aclaró.

Por último, concluyó dejando claro que nunca nombró, contrató o tomó decisiones directivas en el interior de la Aerocivil. “Estoy dispuesta a que mi actuación sea revisada y esclarecida con documentos”, finalizó.