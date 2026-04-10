El candidato presidencial Sergio Fajardo cuestionó el nombramiento de Wilmar Mejía como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), quien llega a ese cargo luego de haber estado en la Dirección Nacional de Inteligencia.

Fajardo recordó la hoja de vida de Mejía, un perfil que estuvo salpicado por su aparición en los archivos de Calarcá como una de las personas que, presuntamente, habría tenido contacto con las disidencias de las Farc.

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“Esta es una entidad fundamental en la lucha contra la corrupción, la prevención del lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo. ¿Ustedes creen que alguien así va a luchar contra la corrupción?", cuestionó el aspirante a la Casa de Nariño.

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Mejía tendrá a su cargo una de las entidades de inteligencia del Estado colombiano en reemplazo de Jorge Lemus, quien renunció después de que se conociera que hizo ofrecimientos al abogado de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’. La Procuraduría investiga si Lemus se extralimitó en sus funciones.