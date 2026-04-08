Cancillería informa que fue blanco de una amenaza cibernética

La Cancillería aseguró que fue blanco de un incidente que afecta su seguridad digital. El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado en el que expresó que estuvo haciendo seguimiento a intermitencias que se presentaron en sus servicios de información, lo que arrojó como resultado la aparición de una amenaza cibernética sobre la infraestructura tecnológica del Ministerio.

“Ante esta situación, se han activado los protocolos de seguridad digital correspondientes para continuar garantizando la protección y salvaguardar la información de los ciudadanos, la cual no se ha visto comprometida”, afirmó la cartera en un comunicado.

Las redes le recuerdan a Petro que sacó 2,8 en la clase de Política Monetaria, en medio de la polémica del Banco de la República

Esa “amenaza cibernética” que afecta una parte de su infraestructura tecnológica fue identificada por el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (Col-CERT) y obligó a que se fortalecieran las medidas de protección de la infraestructura.

Reunión clave para evaluar nuevo esquema de pasaportes está a punto de ser postergada

La Cancillería y Col-CERT informaron que se estableció una mesa de trabajo para gestionar las intermitencias que se están presentando en sus servicios de información.