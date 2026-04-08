Los congresistas de la comisión de seguimiento a la implementación del nuevo modelo de pasaportes habían acordado visitar este jueves la Imprenta Nacional para conocer los avances de ese esquema, que comenzó a funcionar el primer día de abril.

Los legisladores tenían planeado un encuentro con esa entidad y delegados de Cancillería, una cita que tomó más importancia en días recientes por las fallas en el sistema con el que opera la plataforma, debido a las cuales los colombianos han tenido que devolverse de las oficinas de expedición con las manos vacías.

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Si bien ese encuentro se había pactado desde antes de Semana Santa, fuentes del Congreso confirmaron que la Imprenta Nacional les solicitó postergar la reunión en la que los integrantes de las comisiones segundas del Congreso iban a revisar si esta está operando con normalidad.

Sin embargo, la Cancillería sí está abierta a realizar ese encuentro con los congresistas, quienes planean llevar preguntas sobre la operación del esquema de pasaportes, del que depende que los colombianos puedan seguir obteniendo sus libretas a tiempo.