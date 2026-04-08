El Partido de la U informó que no apoyará la candidatura de Iván Cepeda para las elecciones de este 2026. El anuncio se dio después del encuentro de la bancada de congresistas junto a las directivas de la agrupación para analizar qué camino tomarán de cara a los comicios de este año.

En la reunión participaron los legisladores en ejercicio y electos, además de Clara Luz Roldán y Alexander Vega Rocha. El objetivo del encuentro fue analizar el panorama político nacional y los retos que enfrenta el país frente a estos comicios.

“Como resultado de este encuentro, y luego de un análisis responsable y consensuado, el Partido de La U acordó que, de cara a las elecciones presidenciales, no se apoyará la candidatura del señor Iván Cepeda”, detalló la colectividad.

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Lo único claro, por lo pronto, es que no apoyarán la aspiración del Pacto Histórico. Sin embargo, los militantes convocaron a un nuevo encuentro para analizar cuál de las aspiraciones que quedan en el tarjetón es afín a sus intereses políticos.

“El apoyo del partido será definido entre los otros candidatos en una próxima reunión. Esta decisión refleja nuestro compromiso con la estabilidad institucional, el fortalecimiento de la democracia y la búsqueda de soluciones que respondan a las necesidades de todos los colombianos”, aclaró la colectividad.

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Una parte de la actual bancada al Senado está pidiendo que se apoye la aspiración presidencial de Paloma Valencia. Sin embargo, voces disidentes de la colectividad como los congresistas Julián López y Antonio José Correa distan de esa opción electoral.

En todo caso, con la candidatura de Cepeda fuera de las opciones de La U, el partido se alista para analizar qué rumbo tomar en un escenario en el que las campañas de Valencia y Abelardo de la Espriella se perfilan como las más opcionadas a ganar la contienda.