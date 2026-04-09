La misión del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) entregó el informe sobre el avance de la auditoría técnica internacional a los sistemas y procesos de la Registraduría empleados para las elecciones de Congreso y consultas presidenciales del pasado 8 de marzo.

La presentación del reporte se desarrolló en la Registraduría y en esta participaron delegados de los organismos de control, misiones de observación electoral, autoridades nacionales, Consejo Nacional Electoral y voceros de partidos y movimientos políticos.

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“La auditoría externa a los sistemas electorales confirmó que la infraestructura tecnológica de la Registraduría operó sin incidentes críticos durante la jornada del 8 de marzo, con una disponibilidad del 100 % y capacidad para soportar picos de hasta 5.85 millones de solicitudes por minuto sin afectaciones en el servicio”, detalló la Registraduría. Los sistemas de protección bloquearon más de 30 millones de solicitudes maliciosas

Asimismo, la autoridad electoral se reunió con las agrupaciones políticas para informarles sobre el avance en los preparativos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en un encuentro que se realizó en Bogotá con los representantes de los partidos políticos.

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La Registraduría presentó avances sobre la preparación logística de los comicios, recordó las fechas clave del calendario electoral, la postulación y designación de jurados de votación, el cronograma de simulacros de preconteo de votos, digitalización de formularios E-14 y escrutinio y cómo se realizará el plan general de auditorías para el proceso democrático.