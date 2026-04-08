Polémica electoral: fuerte disputa por curul de Chocó en Cámara de Representantes

El departamento de Chocó tiene aseguradas dos curules en la Cámara de Representantes. Una de ellas no tiene dueño por una fuerte disputa que comenzó el mismo día de las elecciones: el 8 de marzo se mostraron reparos por el conteo de los votos y dos delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE) emitieron conceptos diferentes sobre quién ganó.

Mientras que uno de los funcionarios dio cuenta de que la curul le correspondería a la candidata del Partido de la U, Astrid Sánchez Montes de Oca, otro aseguró que le pertenecería al aspirante de la coalición del Partido Conservador y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), Gilder Palacios Mosquera. Ante el desacuerdo, será la sala plena del CNE quien tome la decisión en los próximos días.

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La campaña de Sánchez Montes de Oca dijo que ganó la contienda por 446 votos. Mientras que el equipo de Palacios Mosquera pidió descontarle 350 votos a la mujer por aparentes irregularidades que se habrían presentado en las urnas: “Hubo un fraude porque no contaron los votos que estaban registrados por los jurados en el E-14, y no fueron tenidos en cuenta en el E-24. Es decir, en mesas donde tuve votos, no se contabilizaron y marcaron cero”.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Cristian Quiroz Romero, indicó que solo falta declarar a los representantes de Cundinamarca y Chocó: “Estamos atendiendo dos desacuerdos, uno por departamento. Uno lo tiene el magistrado Álvaro Echeverry, mientras que el otro está en poder del magistrado Álvaro Hernán Prada, y estamos a la espera que ellos den trámite a dichos desacuerdos para así llevarlos a la sala plena para tomar una decisión”.

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En tanto se establece a quién les pertenecen las curules, el CNE también avanzará en el escrutinio del Senado. Como se recordará, los ciudadanos votaron para elegir a los 102 integrantes de esta corporación: 100 se seleccionaron por circunscripción nacional ordinaria y los dos escaños restantes están destinados a la representación de las comunidades indígenas.