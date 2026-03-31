Elecciones 2026: CNE iniciará el escrutinio del Senado

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristian Quiroz, notificó que el próximo lunes, 6 de abril, se instalará el escrutinio para certificar las curules del Senado de la República.

El anuncio se conoció en las últimas horas, luego de que el alto tribunal diera el visto bueno a la conformación de la Cámara de Representantes, excepto para Cundinamarca y Chocó.

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“El próximo lunes instalaremos el escrutinio general del Senado de la República y esperamos avanzar lo más rápido posible. Esperamos que, como pasó en la Cámara, podamos avanzar muy rápido. Sería irresponsable de mi parte darte una fecha exacta. Pero vamos a avanzar muy rápido”, dijo el magistrado.

En el preconteo del Senado, lideraron el Pacto Histórico, el Centro Democrático, el Partido Liberal y la Alianza por Colombia.