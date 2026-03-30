Así se ‘pelean’ los votos en Colombia: lo que realmente pasa después del día de elecciones

La tarde-noche de elecciones en Colombia suele dejar imágenes que parecen definitivas: candidatos celebrando, partidos adjudicándose curules y cifras que lucen concluyentes. Sin embargo, esa fotografía inicial no tiene efectos jurídicos. Lo que se anuncia desde las 4:00 p. m. es apenas un preconteo informativo que puede cambiar en los días siguientes, cuando entra en juego el escrutinio.

Ahí comienza realmente la disputa por los votos. Es en esa etapa donde se revisan los resultados mesa por mesa y se corrigen errores. Una elección que parecía definida puede modificarse, y una curul que ya tenía dueño puede terminar en otras manos.

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El preconteo no decide nada

Uno de los errores más comunes es creer que el preconteo define ganadores. No es así. Ese primer resultado es solo una referencia preliminar que no tiene validez legal. Los resultados oficiales surgen exclusivamente del escrutinio, un proceso técnico que revisa en detalle lo ocurrido en cada mesa.

Por eso no es raro que, con el paso de los días, cambie la asignación de curules. Partidos que celebraron pueden perder escaños, mientras otros logran recuperar votos que no fueron bien contados en la noche electoral.

El escrutinio inicia con el conteo de los jurados, pero continúa en distintas instancias: comisiones auxiliares, municipales, distritales, departamentales y nacionales. En cada nivel se revisan documentos como el E-14 y el E-24 para verificar que los resultados coincidan.

En ese proceso aparecen errores frecuentes como fallas en la suma, votos mal clasificados o inconsistencias entre formularios. Como explica Esteban Rodríguez, miembro del Colegio de Abogados y del Observatorio Electoral Académico (COADE), “los jurados de votación son los primeros en hacer el conteo, pero pueden cometer errores en la transcripción o en la suma”.

Audiencias públicas y en tiempo real

El escrutinio se realiza en audiencias públicas, lo que permite que cualquier ciudadano pueda observar el proceso. Sin embargo, quienes intervienen activamente son los testigos electorales, los apoderados y los candidatos.

El escrutinio se realiza en audiencias públicas, lo que permite que cualquier ciudadano pueda observar el proceso. Sin embargo, quienes intervienen activamente son los testigos electorales, los apoderados y los candidatos. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

En estas audiencias se proyectan los formularios y se leen los resultados en voz alta. Si alguien detecta una irregularidad, puede intervenir en ese mismo momento y activar el mecanismo clave del proceso: la reclamación, que es el instrumento para corregir los errores en el escrutinio.

Si se detecta una tachadura, una enmendadura o una inconsistencia en las cifras, se puede presentar una reclamación de inmediato. Y aquí el tiempo es determinante, porque si no se reclama en el momento oportuno, se pierde el derecho a hacerlo. Las causales incluyen errores en las actas, diferencias entre votos y votantes o formularios sin las firmas exigidas.

Si la reclamación prospera, la comisión puede abrir los sobres y recontar los votos uno a uno. Ese procedimiento puede cambiar completamente el resultado de una mesa.

Ganar o perder votos en cuestión de minutos

En la práctica, el escrutinio permite recuperar votos que fueron mal anulados o mal clasificados. También puede evidenciar errores que terminan restando votos a una campaña. Esto explica por qué el resultado inicial puede variar. En elecciones cerradas, pequeños ajustes pueden definir quién obtiene una curul y quién queda por fuera.

Por otra parte, cuando una reclamación es negada existe la posibilidad de apelar ante una instancia superior. Así, el proceso puede escalar desde lo municipal hasta lo departamental o nacional.

Cada decisión queda registrada en una resolución, lo que le da validez jurídica al proceso. Por eso, los escrutinios pueden tardar varios días, incluso semanas, hasta que se resuelvan todas las reclamaciones.

El resultado final es el único que vale

El único resultado oficial es el que queda consignado en el formulario E-26, el acta de declaratoria de elección. Ese documento define legalmente quién ganó.

Como resume Rodríguez, “los resultados oficiales no son los que se ven la noche de elecciones, sino los que quedan en el acta final de escrutinio”.

En Colombia, entonces, las elecciones no terminan cuando se cierran las urnas. Es en el escrutinio, entre audiencias y reclamaciones, donde realmente se define el resultado final.