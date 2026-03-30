El Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizó el proceso de escrutinio de los congresistas que integrarán la Cámara de Representantes. El proceso ya finalizó en todos los departamentos, a excepción de Cundinamarca, Chocó y el exterior.

En el caso de Bogotá, que era una de las plazas más disputadas, quedaron elegidos como representantes:

Bleidy del Carmen Pérez (Partido Liberal)

Catherine Juvinao (Alianza Verde)

Mauricio Toro (Alianza Verde)

Daniel Briceño (Centro Democrático)

José Jaime Uscátegui (Centro Democrático)

David Gerardo Cote (Centro Democrático)

Nelly Patricia Mosquera (Centro Democrático)

Jesús Lorduy (Centro Democrático)

Luz Marina Gordillo (Centro Democrático)

Carol Stefanny Borda (Salvación Nacional)

María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico)

Laura Daniela Beltrán (Pacto Histórico)

María del Mar Pizarro (Pacto Histórico)

Daniel Monroy (Pacto Histórico)

Heráclito Landínez (Pacto Histórico)

Claudia Teresa Romero (Pacto Histórico)

Jairo León (Pacto Histórico)

Jairo León (Pacto Histórico)

Gabriel Becerra (Pacto Histórico).

Ese proceso llevó 12 días. Foto: LILIANA RINCÓN

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, se refirió a ese proceso:

“Terminamos 30 departamentos al 100 %, tuvimos un desacuerdo en el departamento del Chocó que esperamos resolver en los siguientes días a través de la Sala Plena y esperando que termine el departamento de Cundinamarca en los siguientes días”, le dijo Quiroz a La FM.

Para el caso del Senado, el magistrado informó que ese proceso se surtirá el próximo lunes 6 de abril para definir a los senadores que estarán en el Capitolio Nacional durante los próximos cuatro años.

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Asimismo, se refirió al caso de Wadith Manzur, que fue elegido para el Senado, pero se encuentra privado de la libertad por el caso de la UNGRD.

Dijo que hasta el momento no ha llegado una solicitud formal al CNE en ese sentido y que acatarán lo que determine la justicia en su caso.

El presidente del CNE dijo que para el caso de las curules del exterior faltan unos pliegos provenientes de Rusia y de Ghana, pero que el resto ya están finalizados.

El CNE llevó a cabo el proceso de escrutinio. Foto: Consejo Nacional Electoral

Quiroz pidió a los candidatos que reporten las cuentas de sus campañas políticas al aplicativo de Cuentas Claras que, más allá de ser un requisito de ley, se trata de una responsabilidad con el electorado.

En todo el proceso se destacó que las diferencias entre el preconteo y el escrutinio no fueron sustanciales, por lo que se trató de un proceso transparente y con garantías desde el momento de las elecciones del pasado 8 de marzo.

Quiroz destacó que todo el escrutinio se haya llevado a cabo en solo 12 días, ya que en elecciones pasadas había sido más prolongado.