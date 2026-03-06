Elecciones 2026 | ¿Cuál es la diferencia entre conteo de votos y escrutinio? Cristian Quiroz, presidente del CNE, lo explica

Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista explicó qué son los escrutinios, proceso mediante el cual algunas colectividades han logrado recuperar votos.

Básicamente, explicó, el escrutinio es la validación oficial de los votos. El domingo, después de las 4 de la tarde, la Registraduría Nacional del Estado Civil reportará el preconteo, que es una información preliminar de la votación de los colombianos y sirve con fines estrictamente informativos. Sin embargo, quienes realmente realizan el escrutinio y certifican la votación de cada una de las más de 123.000 mesas son los jueces de la República y, justamente, el Consejo Nacional Electoral.

“Primero, lo que yo espero es que haya una participación masiva, que todos los colombianos podamos votar. Desde la apertura y la instalación de la mesa a las 8 de la mañana, desde las 7 de la mañana llegarán los testigos y los jurados. Cuando estén presentes los jurados de votación se podrán abrir las mesas. Los jurados de votación, capacitados por la Registraduría, tienen una obligación legal y constitucional. Si un jurado no se presenta y no tiene excusa, será causal de una sanción. Los testigos, no. Los testigos pertenecen a una agrupación política y participan por voluntad, porque ellos son los que los acreditan. Una vez se abra la votación, inicia la jornada electoral. A las 4 de la tarde se cierra la jornada y se procederá a hacer el preconteo”, explicó el presidente del CNE.

“El escrutinio de mesas se inicia ahí. El primer día de escrutinio va desde cuando se cierra, a las 4 de la tarde, hasta las 12 de la noche. De ahí en adelante, el escrutinio se hará de 9 de la mañana a 9 de la noche, por jueces de la República. El primer escrutinio lo harán en los municipales, zonales y distritales los jueces de la República; tendrán todas las garantías los delegados de la Registraduría; yo creo que todo está preparado, absolutamente todo está preparado para que en horas tengamos noticias, como siempre ha sido”, agregó.

“Creo que van a escrutar primero las consultas. ¿Por qué las consultas? Porque es lo más fácil. Y yo quisiera que la gente entendiera. Es la primera vez que tenemos en un mismo tarjetón tres consultas. Vamos a ver cómo funciona. Yo creo que el reto más grande que tenemos como institución, como el gran órgano electoral, es la pedagogía, decirles a las personas que tienen que votar por una sola persona de la consulta, una sola persona”, señaló Quiroz.

“Es igual en los otros tarjetones; a ti te van a entregar el tarjetón de la Cámara, del Senado, tienes que marcar una sola casilla, el partido y la persona por la que vas a votar, en el caso de eso que sea un voto abierto, si es un voto de lista cerrada”, agregó.

Vea la entrevista completa con Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE):

En cuanto al software para llevar a cabo dicho escrutinio, sobre el cual el presidente, Gustavo Petro, ha sembrado dudas, a pesar de que fue el mismo con el que fue elegido congresista, alcalde de Bogotá y presidente, Quiroz explicó:

“El proceso electoral en Colombia es un monstruo grande. La Registraduría tiene su software; nosotros tenemos nuestro software. Nosotros le hacemos auditoría al software de la Registraduría y también al software que tenemos nosotros. Yo creo que tenemos el software, con la auditoría al software, muy fuerte y muy consolidado; siempre con ojos vigilantes. Pero le tengo la solución a todos nuestros males, a todos nuestros problemas: los testigos electorales. El testigo electoral está ahí en la mesa. Son miembros de los partidos, candidatos y agrupaciones políticas vigilantes del proceso. Apenas termina el conteo, toman una foto al E-14. Eso quiere decir que el candidato, la agrupación política y los partidos, en tiempo real, saben cuántos votos tuvieron en cada mesa. Ya no necesitan el software. Está ahí: acaban de ver los votos y pueden consolidarlos. Eso se llama transparencia, eso se llama legitimidad, eso se llama una jornada electoral con garantías para todo el pueblo colombiano”.

Las elecciones legislativas en Colombia tendrán lugar el 8 de marzo de 2026. En estos comicios se elegirá al nuevo Congreso de la República y también será la jornada para definir a los candidatos ganadores de las consultas presidenciales.

Entre tanto, las elecciones presidenciales se realizarán el 31 de mayo de 2026. Si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos, se realizará una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.