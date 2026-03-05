Juan Daniel Oviedo dice querer darle un “periodicazo” a Abelardo de la Espriella y a Petro

Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista se refirió a la polémica recién suscitada porque el abogado Abelardo de la Espriella lo remedó.

Así las cosas, Oviedo dijo que Abelardo de la Espriella se merece un “periodicazo”. Al consultarle a qué se refiere, Oviedo contó que, en alguna oportunidad, vio a una mujer ofreciendo volantes, sin encontrar respuesta de la gente. Y la señora se molestó a tal punto que simuló pegarle con esos papelitos a quienes la ignoraban.

Para Oviedo, el hecho resultó llamativo, toda vez que él había vivido lo mismo y construyó un periódico, en el que están sus compañeros de la Gran Consulta, y desarrolla sus ideas políticas. Entonces lo enrolló y procedió como la señora.

Así las cosas, dijo, su intención sería darle un “periodicazo” a Abelardo de la Espriella porque no debatió respecto a sus ideas sino que se limitó a imitarlo por su “acento gomelo”.

En una entrevista que circuló en internet, una persona le dijo al candidato que se había encontrado a Oviedo y que él había reconocido que le “encanta Abelardo, lo único que no me gusta es que no se pone medias”. En el intermedio de esa frase, el aspirante imitó la voz del exdirector del Dane y dijo: “Ese man es un crack”.

De la Espriella manifestó: “A mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, está jodido que lo arregle”. Hubo risas de parte del entrevistador.

De acuerdo con su relato, él sí ha criticado a Abelardo de la Espriella por algunas de sus ideas, pero no por no portar medias, como se llegó a decir. Oviedo recordó que, por ejemplo, no comparte la propuesta de excluir a Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tampoco dijo estar de acuerdo con su idea de abolir a la izquierda, hecho frente al cual, dijo, escuchó retractarse al abogado.

Oviedo dijo que tampoco comparte con Abelardo de la Espriella el concepto de familia, de hombre con mujer y nada más. “Cientos de miles de personas, por el simple hecho de ser distintos, son ignorados o subvalorados. Sé que soy una voz que no le gusta mucho a la gente, pero hago mi tarea con responsabilidad”, aseveró.

Oviedo dijo que él es el sapo de la Gran Consulta, al considerarse de centro, mientras sus compañeros son de derecha.

Vea la entrevista con Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial:

En cuanto al presidente Gustavo Petro dijo que le daría su “periodicazo” por referir que “se hace lo que yo quiera”, haciendo énfasis específico en su participación en una película.

La imagen de Petro actuando en una película resulta tan sorpresiva como controversial, y con muchas preguntas sobre su financiación. Aparte, la cinta es protagonizada por Cuba Gooding Jr., el actor estadounidense cuyos supuestos abusos de toda índole salieron a la luz con el movimiento Me Too y que lo obligaron a adelantar acuerdos con la justicia, para evitar la cárcel, y acuerdos económicos con las víctimas para abolir procesos civiles.

Las elecciones legislativas en Colombia tendrán lugar el 8 de marzo de 2026. En estos comicios se elegirá al nuevo Congreso de la República. Y también será la jornada para definir a los candidatos ganadores de las consultas presidenciales.

Entretanto, las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.