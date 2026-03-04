Política

Polémica por declaraciones de Abelardo de la Espriella sobre Juan Daniel Oviedo

Sectores políticos han levantado su voz de protesta por las expresiones que emitió el abogado.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 8:52 a. m.
Abelardo de la Espriella y Juan Daniel Oviedo.
Abelardo de la Espriella y Juan Daniel Oviedo. Foto: Semana.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella genera polémica en las redes sociales por cuenta de unas controvertidas declaraciones que emitió sobre Juan Daniel Oviedo, quien también aspira a la Casa de Nariño a través de la Gran Consulta por Colombia. Diversos sectores políticos han reprochado las palabras del abogado.

En una entrevista que circuló en internet, una persona le dijo al candidato que se había encontrado a Oviedo y que él había reconocido que le “encanta Abelardo, lo único que no me gusta es que no se pone medias”. En el intermedio de esa frase, el aspirante imitó la voz del exdirector del Dane: “Ese man es un crack”.

De la Espriella manifestó: “A mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, está jodido que lo arregle”. Hubo risas de parte del entrevistador.

Juan Manuel Galán, candidato presidencial, expresó solidaridad por Oviedo ante las declaraciones del abogado: “Todo mi respaldo y apoyo a Juan Daniel Oviedo. Lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan. En política se debate con ideas y resultados. Vamos siempre adelante”.

También habló Juan Carlos Pinzón, candidato presidencial: “La burla y homofobia no son armas políticas para conseguir votos. Son tácticas reprobables de odio y de bajeza que en nada aportan al respeto que debemos tener para quienes piensan y viven de manera libre, donde la inclusión es la regla de oro. Mi compromiso es acoger la dignidad del individuo como derecho fundamental. Solidario soy con Juan Daniel Oviedo”.

Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia y candidato presidencial: “Esconder una ofensa bajo el manto de la ambigüedad no la elimina, solo destapa estrechez del carácter de quien la emite. Ayer fue Juan Daniel Oviedo quien recibió el veneno de una locuacidad vacía; con él, un compañero leal e inspirador, todo nuestro apoyo. Es indispensable marcar una raya frente a estas manifestaciones. La competencia no puede ser excusa para romper acuerdos básicos como el respeto”.

Juan Daniel Oviedo reveló por qué le rechazó a Petro continuar en el Dane

Por su parte, Mauricio Cárdenas, aspirante a la Casa de Nariño, manifestó: “Colombia no se puede equivocar. La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente. Siempre del lado de Juan Daniel Oviedo”.

Finalmente, Oviedo se refirió al episodio de la siguiente manera: “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”.

