“Corruptos de…”: el fuerte mensaje que replicó Petro para reforzar su tesis de “fraude” en la primera vuelta presidencial

En medio de la andanada de mensajes que ha publicado el presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X, en la cual ha insistido en su tesis de un supuesto “fraude” en las elecciones de la primera vuelta presidencial, el mandatario replicó un fuerte mensaje que desató polémica.

Lo particular del menaje de un usuario de X que reposteó el jefe de Estado, es que contiene frases de grueso calibre, recopilando elementos de su denuncia frente a presuntas irregularidades en la segunda vuelta presidencial.

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El internauta inclusive soltó un “corruptos de…”. Sin embargo, este martes, 2 de junio, y luego de que pasaron dos días de la elección de la primera vuelta presidencial en donde ganó el candidato Abelardo de la Espriella con 10.361.499, seguido de Iván Cepeda con 9.688.361, Petro ha publicado varios mensajes.

Gustavo Petro replicó fuerte mensaje que fue publicado en X. Foto: Pantallazo cuenta personal del presidente Gustavo Petro

En uno de ellos, puso de presente un documento en el que, según él, existe evidencia de más de 5.000 mesas “atípicas”.

“Aquí entrego las 5.300 mesas atípicas en donde hay mucho más sufragantes que los posibles físicamente. El escrutinio sobre estás mesas debe hacerse no solo contando de nuevo los votos sino comparando los listados de votantescon el E11 y con el censo electoral oficial entregado hace dos meses”, afirmó.

En otro mensaje expresó el presidente Petro: “Ante mi denuncia sobre que el software fue modificado en días en los que por norma legal debería mantenerse quieto, el registrador dijo que era imposible. Esto solo indica que la registraduría no tiene control del software, como ya sabíamos”.

“El software si fue modificado y dos veces el 26 de mayo del 2026. La primera modificación ocurrió a la 1.21.35 p. m. y la segunda a las 7.21.13 p. m. La modificación consistió en modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas. El diario el tiempo logró descubrir solo la modificación de mesas”, reiteró.

Y avanzó en esa publicación: “La cuantía de la modificación es la siguiente: censo oficial 41.421.973. Esta cifra fue cambiada en Divipol en el software de los hermanos Bautista el 26 de mayo del 2026, cinco días antes de las elecciones en la siguiente cantidad 42.307.373”.

“La diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal. También se variaron los puestos de votación, aumentandolos de la siguiente manera: De 13.742 oficiales a 14.438 en Divipol, software de los hermanos Bautista, diferencia 696 puestos de votación”, afirmó el jefe de Estado.

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Finalmente, la críticas no se hicieron esperar en contra del presidente Petro. Fue el caso del representante a la Cámara electo del Centro Democrático Daniel Briceño: “La Registraduría y los jueces del país ya comprobaron que hay una coincidencia del 99,94 % entre los resultados del domingo y el escrutinio. Usted se inventa lo del fraude porque quiere quedarse y presionar para que Iván Cepeda gane como sea. No se lo permitiremos”.