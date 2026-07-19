Así están las cuentas de la carrera por la presidencia del Senado de la República: Alfredo Deluque tendría respaldo necesario para ganar

Este lunes, 20 de julio, se llevará a cabo la instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030. Dentro del trámite también se elegirán las mesas directivas del Senado de la República y la Cámara de Representantes, que determinarán el ritmo de las corporaciones durante el primer año.

Pero es la elección del presidente del Senado de la República la que más ha llamado la atención, dado que el Centro Democrático, partido de gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, se enfrenta públicamente al candidato que decidió respaldar la administración entrante: el senador Alfredo Deluque.

Y es que el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó la candidatura del senador Honorio Henríquez, quien busca lograr apoyos incluso entre parlamentarios de la oposición.

Con la derecha dividida, el gobierno entrante tiene enfrente una elección compleja, pero en la que todo apunta a que tiene los respaldos necesarios para ganar.

En términos de cuentas, Deluque tiene el respaldo en bloque de tres partidos clave: La U (8 senadores), Conservador (9) y Liberal (13).

Esto suma 30 votos seguros a favor del senador de La Guajira. A estos se suman los de Salvación Nacional, que cuenta con 4 curules, y Cambio Radical, que tiene 7 escaños en el Senado, para un total de 41 votos.

Deluque también cuenta con 10 votos de la coalición Alianza por Colombia, sin contar a Jota Pe Hernández, quien anunció su respaldo a Honorio Henríquez, y con el senador de AICO. Esos 11 apoyos adicionales le permitirían llegar a 52 votos, justo la mayoría requerida si asisten los otros 102 senadores.

Alfredo Deluque aseguró tener “mayorías suficientes” para presidir el Senado y respondió al uribismo: “Esperemos que sea una calentura”

Igualmente, sectores afines al gobierno entrante no descartan lograr apoyos de la coalición entre Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad, lo cual ampliaría la diferencia.

Henríquez, por su parte, cuenta con el respaldo de su bancada, integrada por 17 senadores, y el del senador Jota Pe Hernández.

La gran duda de la jornada será qué ruta tomará el Pacto Histórico, cuyos 26 votos se encuentran en el aire, dado que sus integrantes no han tomado una decisión conjunta sobre el respaldo a alguno de los dos candidatos.