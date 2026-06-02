“Abelardo de la Espriella no es el cielo, pero Iván Cepeda sí es el infierno”: Gilberto Tobón advierte que Gustavo Petro no quiere soltar el poder

SEMANA: ¿Qué análisis hace de los resultados electorales de la primera vuelta?
Gilberto Tobón (G. T.): No está todo definido. Si los abelardistas se dejan consumir por el triunfalismo, algunos no salen a votar y las huestes de Iván Cepeda son fanáticas como él y ya dijeron que iban a tocar de puerta en puerta. Lo que no expresaron es que lo harán con un mercado que les dará Gustavo Petro, que es un político corrupto. Irán a los barrios populares. Y más de 600.000 votos en primera vuelta es una diferencia precaria entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Hay que redoblar la acción para que no quede Cepeda. Es peor que Gustavo Petro. El hoy presidente es patán, populista, corrupto. No le veo ninguna cualidad. El otro, Cepeda, es como su rostro: enigmático, muy doctrinario y muy hacia la izquierda. Se mira en el espejo y ve a su papá. Es muy distinto a Petro. Si Iván Cepeda llega a quedar de presidente, los colombianos añorarán a Gustavo Petro.
SEMANA: ¿Cómo vio la votación de Iván Cepeda?
G. T.: Los vi altos, pero pensé que, incluso, podría sacar un poco más. Me sorprendió Abelardo de la Espriella. Obtuvo una votación muy grande y la palomita (Paloma Valencia) se desinfló totalmente.
SEMANA: ¿Cuál fue la razón?
G. T.: Eso le pasa por asociarse con Juan Daniel Oviedo. Digo algo con todo respeto: los gays son gente muy respetable, pero son antiuribistas. ¿Cómo Paloma Valencia no vio eso? ¿Qué clase de asesores tenía? Oviedo no le puso votos y ella se desinfló totalmente. Comienza el fin del uribismo, pero Álvaro Uribe lo que necesita es que Iván Cepeda no gane porque lo mete a la cárcel. No veo la cosa fácil. Llamo a la gente a redoblar sus esfuerzos por lograr que no llegue Cepeda. Que gane Abelardo.
SEMANA: ¿Por qué?
G. T.: Abelardo de la Espriella no es el cielo, pero Iván Cepeda sí es el infierno.
SEMANA: En últimas, lo veo inclinado a votar por Abelardo de la Espriella
G. T.: Sí, un mal menor que el que causaría Iván Cepeda.
Cepeda —reitero— es mamerto, es cercano a las Farc. Él se mira al espejo y ve a su papá; es un doctrinario, un fanático.
SEMANA: El presidente Gustavo Petro desconoció los resultados del domingo e insiste en hablar de fraude
G. T.: Gustavo Petro es cínico. Nunca ha tenido mecanismo inhibitorio. Es un caso psicoanalítico. Nunca. Y de frente va a hacer campaña por Cepeda y meterá dinero. No tiene mecanismo inhibitorio. Es un corrupto total.
SEMANA: Volvamos al Centro Democrático tras la derrota de Paloma Valencia. ¿Cómo quedó el partido?
G. T.: Álvaro Uribe, si gana Abelardo de la Espriella, puede darse por satisfecho porque podrá terminar de mirar libre a sus nietos. Si gana Iván Cepeda, lo mete a la cárcel, así sea domiciliaria.
SEMANA: ¿Por qué cree que Petro, con todas las críticas que tiene encima, pone a un candidato como Cepeda con más de 9 millones de votos?
G. T.: Porque es un populista, un demagogo que metió un gol olímpico: aumentó el salario mínimo al 23 % y multiplicó los votos, entre otras acciones.
SEMANA: ¿Cree que Gustavo Petro promueva un estallido social como cree Abelardo de la Espriella?
G. T.: Gustavo Petro es capaz de todo con tal de quedarse en el poder. ¿Qué va a querer soltar el poder? Es que si no lo suelta, lo puede terminar extraditando Estados Unidos. Espere a que hable Nicolás Maduro. El escenario está muy difícil. Yo —reitero— espero que Abelardo de la Espriella aumente sus votos. Los apoyos de Sergio Fajardo no van para donde Abelardo; los fajardistas se irán para donde Cepeda. Y Fajardo iba detrás de la reposición de votos. Abelardo se quedará con 800.000 votos aproximadamente de Paloma y los que pueda sumar en estos días. Veo la cosa apretada, pero ojalá, insisto, no gane Cepeda.