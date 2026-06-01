Los votos de Paloma Valencia y Sergio Fajardo suman más de 2,6 millones de votos con más del 99,94 % de mesas informadas. Se trata de un número importante que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se tendrán que disputar a partir de este lunes 1 de junio para ganar la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

“Gracias a ese millón de votos que nos dieron la confianza”: Sergio Fajardo celebra el resultado electoral

En el caso de Valencia, se trata de un número menor al esperado, a pesar de que la candidata del Centro Democrático venía bajando en las encuestas. Según la más reciente medición de AtlasIntel para SEMANA, contaba con el 14,3 %. Se trata de una derrota política pues en la Gran Consulta por Colombia había ganado con 3.236.286 y esa consulta tuvo en la general 5.857.395 votos, por lo que su disminución se ve interpretada como una derrota. El mismo Juan Daniel Oviedo cuestionó ese hecho.

Los votos de sectores del centro, la centroderecha y la derecha, que representan ambos candidatos, serán claves para el ganador de la segunda vuelta que logre conquistarlos. Hasta ahora, en el caso de los apoyos de Valencia, varios han anunciado que terminarán donde el abogado barranquillero.

“Mi voto en segunda vuelta será por Abelardo De La Espriella. El país necesita unidad para derrotar a Iván Cepeda y Gustavo Petro. Siempre he actuado con coherencia, conforme a lo que pienso y en favor de la país. Cuenten conmigo”, afirmó el representante electo de esa colectividad Daniel Briceño.

Abelardo de La Espriella pasó a la segunda vuelta siendo el candidato más votado. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Por el futuro de Colombia no hay riesgo alguno que nos vayamos ‘a ver ballenas’. Con el mismo empeño que pusimos en el apoyo a nuestra candidata. Paloma Valencia, estamos listos para trabajar en respaldo al Dr. Abelardo de la Espriella, quien será el próximo Presidente de Colombia”, confirmó el representante Hernán Cadavid, de esa misma bancada.

El mismo expresidente Álvaro Uribe, líder de esa colectividad, dijo que apoyará a De la Espriella. “Hemos perdido, asumo humildemente mis responsabilidades (...). Ganó el doctor Abelardo de la Espriella, cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución y de las libertades”, dijo.

Asimismo, el precandidato presidencial David Luna, quien apoyaba a Valencia, también dijo que llegará a la campaña del tigre. La democracia habló y los ciudadanos tomaron una decisión clara. “Felicito a Abelardo de la Espriella por su victoria. Hoy comienza una nueva etapa. Quienes creemos en la libertad, la seguridad y las oportunidades debemos unirnos para derrotar a Iván Cepeda en las urnas. Por esa razón, votaré por Abelardo De la Espriella. Mi reconocimiento y gratitud a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo por su esfuerzo, altura y compromiso con Colombia”, afirmó.

Sin embargo, Juan Daniel Oviedo dio luces de que no respaldaría a De la Espriella. De todas maneras, en medio de la campaña Oviedo y el abogado y sus seguidores tuvieron diferencias.

En el caso de Sergio Fajardo, el candidato reconoció que su base de más de un millón de votos será clave para la segunda vuelta y descartó que no vaya a ser fundamental a partir de este 1 de junio, a diferencia de 2022 cuando decidió no respaldar a ningún candidato para ese segundo round, hecho por el que fue criticado.

Iván Cepeda logró el paso a la segunda vuelta. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia el que está en nuestras manos y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho. Vamos a contribuir a que este país sea mucho mejor, y no nos vamos a resignar a mirar una confrontación, sino que vamos a ser protagonistas de lo que falta en esas elecciones”, confirmó el exalcalde de Medellín.

Este 1 de junio comenzará una nueva campaña para Cepeda y De la Espriella en la que durante tres semanas buscarán recoger esos votos para llegar a la Casa de Nariño.