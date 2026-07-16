Movilidad en Bogotá hoy 16 de julio: estos son los puntos de manifestaciones

Este jueves 16 de julio inició la movilidad de Bogotá con la entrada en operación de TransMilenio, TransMiCable y TransMiZonal desde las 4:00 a. m. Hasta el momento, no se han presentado bloqueos por movilizaciones.

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Sin embargo, la Secretaría de Gobierno se mantiene atenta a cuatro puntos donde se registran manifestaciones. Todas están siendo acompañadas por el equipo de Diálogo Social y Derechos Humanos de la Alcaldía.

La primera es una manifestación de comunidades panlequeras del Valle del Cauca en la Agencia Nacional de Tierras, ubicada en el CAN. El grupo se encuentra dentro de las instalaciones, donde aún no han programado una mesa de diálogo.

En el edificio también se realiza un plantón de Asovicar, donde los voceros están comunicando sus solicitudes. La entidad reportó que las actividades se desarrollan de manera pacífica y que mantendrán el monitoreo preventivo.

Asimismo, en la carrera 18 85-34 se está llevando a cabo un plantón del gremio de mineros convocado por representantes de la empresa Cerro Matoso y habitantes de Córdoba. Los manifestantes están protestando por el aumento en las tarifas del servicio de gas.

Por otro lado, integrantes de la comunidad emberá también llegaron a la Agencia Nacional de Tierras, donde están solicitando cumplimientos en los acuerdos de entrega de tierras. El equipo de Diálogo Social está ayudando a que se mantenga la comunicación del grupo con las entidades presentes.

Por último, a las 4:30 p. m. se realizará el plantón “¡Nos van a quitar el patrimonio de la Plaza!”, en la Plaza de Mercado La Perseverancia (localidad de Santa Fe).

¿Cómo está la movilidad?

Durante la mañana de este jueves se presentaron cinco siniestros viales en diferentes corredores de Bogotá.

Entre los vehículos involucrados hubo un camión que quedó varado tras un choque en la avenida carrera 68 con calle 8 Sur (localidad de Kennedy), lo que provocó la afectación de un carril.

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Minutos después, las autoridades atendieron otro siniestro en la avenida Caracas con calle 43 sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en sentido sur-norte. Más tarde, se reportó un nuevo choque en la avenida de Las Américas con carrera 71, también en Kennedy.

Otro accidente se registró en la avenida NQS con calle 13, en la localidad de Los Mártires, en sentido sur-norte. La congestión continuó con otro siniestro vial en Kennedy, esta vez en la avenida Ciudad de Cali con avenida de Las Américas.