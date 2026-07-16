Kia renueva su portafolio en Colombia con tres SUV: así son el Niro HEV, EV2 y el nuevo Seltos

Kia presentó en Colombia tres nuevos modelos con los que busca fortalecer su oferta en el segmento SUV. Se trata del renovado New Kia Niro HEV, el nuevo Kia EV2, su apuesta de entrada a la movilidad 100 % eléctrica, y el All New Kia Seltos en una nueva generación.

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El lanzamiento llega para competir con otras marcas de carros eléctricos que han llegado a Colombia en los últimos años. El New Kia Niro HEV recibió una actualización en diseño, equipamiento y seguridad, manteniendo su sistema híbrido completo (HEV), que combina un motor a gasolina de 1,6 litros con uno eléctrico para desarrollar 139 caballos de potencia y 265 Nm de torque.

Según la marca, el SUV alcanza un consumo homologado de 92 km por galón y una autonomía superior a los 1.000 kilómetros con un tanque lleno. Además, incorpora una transmisión automática de doble embrague (DCT).

El New Kia Niro HEV es un híbrido con 139 caballos de potencia. Foto: Kia

Entre las novedades se destacan una nueva firma lumínica LED, pantalla multimedia de 12,3 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, siete airbags y un paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) en la versión Zenith.

El modelo estará disponible en las versiones Desire y Zenith, con precios de lanzamiento de $115.990.000 y $129.990.000, respectivamente.

El Kia EV2

La mayor novedad del anuncio de Kia es el EV2, un SUV compacto completamente eléctrico con el que la marca busca acercar esta tecnología a más conductores y competir con otros vehículos similares como el Spark EUV.

El vehículo incorpora una batería de 42,2 kWh que ofrece una autonomía de hasta 312 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Su motor desarrolla 145 caballos de potencia y 250 Nm de torque, además de contar con sistema de frenado regenerativo para aprovechar la energía durante la conducción.

Cuenta con una pantalla integrada de 29,9 pulgadas, cargador inalámbrico para celulares, aire acondicionado automático de doble zona, cámara de reversa y un paquete de asistencias a la conducción con control crucero inteligente, mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia.

Kia también confirmó que el EV2 contará con garantía de ocho años o 160.000 kilómetros, al igual que los demás modelos eléctricos de la marca.

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All New Kia Seltos

La tercera novedad es el All New Kia Seltos, que mantiene el motor de 2,0 litros de 147 caballos de potencia y 179 Nm de torque, asociado a una transmisión IVT con modos de manejo Eco, Normal y Sport.

El All New Kia Seltos tiene un precio inicial de $119.990.000. Foto: Kia

Tiene un diseño completamente nuevo, una cabina digital con pantallas de hasta 30 pulgadas en la versión Zenith, un baúl de 483 litros ampliable hasta 1.450 litros, techo panorámico, cargador inalámbrico y nuevas asistencias avanzadas a la conducción.

“El All New Kia Seltos representa mucho más que una actualización. Es un vehículo completamente renovado que incorpora una nueva plataforma, un diseño inspirado en la nueva identidad global de Kia y un nivel de tecnología y confort que lo acercan a segmentos superiores. Estamos convencidos de que será una de las propuestas más completas y atractivas para los clientes colombianos”, indicó Jorge Neira, Director General de Kia Colombia.

El vehículo ya está disponible en Colombia en las versiones Vibrant y Zenith, con precios de $119.990.000 y $135.990.000, respectivamente. Además, cuenta con una garantía de siete años o 150.000 kilómetros.