VEHÍCULOS

Así dominaron el mercado colombiano estos modelos eléctricos e híbridos en el primer semestre de 2026

Tesla y Mazda son las marcas más exitosas hasta la fecha.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

6 de julio de 2026 a las 9:46 p. m.
Los caros eléctricos siguen siguiendo una alternativa importante dentro del mercado; su cuidado demanda un poco más de cuidado frente a los autos a combustión.
Los caros eléctricos siguen siguiendo una alternativa importante dentro del mercado; su cuidado demanda un poco más de cuidado frente a los autos a combustión. Foto: Getty Images

El primer semestre del 2026 ya finalizó y los gremios del sector automotor ya compartieron cómo se ha movido el mercado durante estas fechas. Algunos de ellos fueron Fenalco y la Andi, quienes compartieron el número de vehículos eléctricos e híbridos que se vendieron durante los primeros seis meses del año.

Los modelos eléctricos e híbridos continúan aumentando su participación dentro del mercado de vehículos nuevos en Colombia.
Vehículos eléctricos e híbridos siguen al alza en Colombia: estas marcas lideraron durante el primer semestre del 2026

En términos generales, la llegada de vehículos que utilizan tecnologías de bajas o cero emisiones ha tenido un gran impacto para la nación, demostrando números donde cada vez van incrementando.

Según la información compartida por ambos gremios, 4 de cada 10 carros que fueron vendidos pertenecían a alguna unidad híbrida o eléctrica, consolidándose más como la nueva alternativa para varios ciudadanos del país que comienzan a optar por estos carros en vez de aquellos que hacen uso de combustibles tradicionales.

Tanto ha sido el auge de vehículos eléctricos e híbridos en el país que el Gobierno nacional ya coordina con otras empresas para poder impulsar la producción local de estas unidades.

Con corte a junio, se registraron 24.477 vehículos eléctricos y 44.605 híbridos matriculados, lo que representa un incremento del 235,5 % y del 74,6 %, respectivamente.

En cuanto a la participación en la matrícula de vehículos nuevos, los eléctricos representaron el 15,5 % del total, mientras que los híbridos alcanzaron el 28,3 %.

Los modelos eléctricos e híbridos que más destacaron durante el primer semestre del 2026

Si bien el crecimiento de estos vehículos ha sido significativo, algunos modelos despertaron un mayor interés entre los compradores en el país.

En el caso de los vehículos eléctricos, el modelo más vendido durante el primer semestre de 2026 fue el Tesla Model Y, que, además, se convirtió en el vehículo con mayor número de unidades matriculadas en Colombia durante ese periodo.

Tesla se consolida como una de las marcas con mayor crecimiento en el mercado automotor colombiano durante 2026.
El Tesla Model Y fue el modelo más vendido en el año. Foto: Getty Images

Entre los meses de enero y junio, el coche de la compañía estadounidense registró 8.464 unidades vendidas, trayendo así una participación del 34,6% durante el año.

El BYD Yuan Up fue el segundo modelo eléctrico que más unidades nuevas matriculó durante la primera mitad del 2026, registrando 2.899 unidades.

En las siguientes posiciones se encuentran el Tesla Model 3, el Chery Icar y el BYD Seagull, quienes vendieron 1.693, 1.345 y 1.197 unidades, respectivamente.

Para referirse al top de modelos eléctricos más vendidos durante el primer semestre del 2026, la lista se ve de la siguiente manera:

Pos.LíneaMatrículas registradasParticipación
1TESLA MODELO Y8.46434,6%
2BYD YUAN UP2.89911,8%
3TESLA MODEL 31.6936,9%
4CHERY ICAR1.3455,5%
5BYD SEAGULL1.1974,9%
6GAC AION7573,1%
7MG S56622,7%
8CHEVROLET SPARK6572,7%
9BYD YUAN PLUS6382,6%
10BYD IDOLPHIN3571,5%
11BYD SEALION3091,3%
12VOLVO EX303061,3%
13CHEVROLET CAPTIVA3041,2%
14KIA EV52731,1%
15MG 42441,0%
16FAW BESTUNE2391,0%
17BYD SONG PLUS2280,9%
18DONGFENG DF2270,9%
19BMW IX2080,8%
20JAC HFC2070,8%

Refiriéndose ahora a los carros híbridos, el modelo Mazda CX-30 ha sido el más vendido hasta la fecha, con 3.606 unidades registradas.

Mazda CX-30 modelo 2021.
Mazda CX-30 modelo 2021. Foto: Revista Semana

La segunda posición no se queda muy atrás, ya que la Toyota Corolla Cross tuvo matriculados 3.538 carros nuevos durante el mismo periodo.

Los otros modelos que se encuentran en el top 5 son la KIA Sportage, el Suzuki Swift y la KIA Stonic, quienes vendieron respectivamente 2.529, 2.468 y 2.397 unidades durante la primera mitad del año.

Ya refiriéndose al top 20, la tabla quedó así:

Pos.LíneaMatrículas registradasParticipación
1MAZDA CX-303.6068,1%
2TOYOTA COROLLA CROSS3.5387,9%
3KIA SPORTAGE2.5295,7%
4SUZUKI SWIFT2.4685,5%
5KIA STONIC2.3975,4%
6FORD TERRITORY2.0404,6%
7SUZUKI DZIRE1.7523,9%
8HYUNDAI KONA1.7063,8%
9SUZUKI FRONX1.6353,7%
10RENAULT ARKANA1.4593,3%
11RENAULT DUSTER1.3743,1%
12NISSAN X-TRAIL1.3193,0%
13SUZUKI NEW SCROSS1.2332,8%
14HYUNDAI TUCSON1.1682,6%
15TOYOTA YARIS CROSS1.0262,3%
16CHANGAN DEEPAL S059982,2%
17CHERY TIGGO9672,2%
18TOYOTA COROLLA9262,1%
19PEUGEOT 20087581,7%
20RENAULT KOLEOS7061,6%