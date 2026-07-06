Así dominaron el mercado colombiano estos modelos eléctricos e híbridos en el primer semestre de 2026

El primer semestre del 2026 ya finalizó y los gremios del sector automotor ya compartieron cómo se ha movido el mercado durante estas fechas. Algunos de ellos fueron Fenalco y la Andi, quienes compartieron el número de vehículos eléctricos e híbridos que se vendieron durante los primeros seis meses del año.

Vehículos eléctricos e híbridos siguen al alza en Colombia: estas marcas lideraron durante el primer semestre del 2026

En términos generales, la llegada de vehículos que utilizan tecnologías de bajas o cero emisiones ha tenido un gran impacto para la nación, demostrando números donde cada vez van incrementando.

Según la información compartida por ambos gremios, 4 de cada 10 carros que fueron vendidos pertenecían a alguna unidad híbrida o eléctrica, consolidándose más como la nueva alternativa para varios ciudadanos del país que comienzan a optar por estos carros en vez de aquellos que hacen uso de combustibles tradicionales.

Tanto ha sido el auge de vehículos eléctricos e híbridos en el país que el Gobierno nacional ya coordina con otras empresas para poder impulsar la producción local de estas unidades.

Con corte a junio, se registraron 24.477 vehículos eléctricos y 44.605 híbridos matriculados, lo que representa un incremento del 235,5 % y del 74,6 %, respectivamente.

En cuanto a la participación en la matrícula de vehículos nuevos, los eléctricos representaron el 15,5 % del total, mientras que los híbridos alcanzaron el 28,3 %.

Los modelos eléctricos e híbridos que más destacaron durante el primer semestre del 2026

Si bien el crecimiento de estos vehículos ha sido significativo, algunos modelos despertaron un mayor interés entre los compradores en el país.

En el caso de los vehículos eléctricos, el modelo más vendido durante el primer semestre de 2026 fue el Tesla Model Y, que, además, se convirtió en el vehículo con mayor número de unidades matriculadas en Colombia durante ese periodo.

El Tesla Model Y fue el modelo más vendido en el año. Foto: Getty Images

Entre los meses de enero y junio, el coche de la compañía estadounidense registró 8.464 unidades vendidas, trayendo así una participación del 34,6% durante el año.

El BYD Yuan Up fue el segundo modelo eléctrico que más unidades nuevas matriculó durante la primera mitad del 2026, registrando 2.899 unidades.

En las siguientes posiciones se encuentran el Tesla Model 3, el Chery Icar y el BYD Seagull, quienes vendieron 1.693, 1.345 y 1.197 unidades, respectivamente.

Para referirse al top de modelos eléctricos más vendidos durante el primer semestre del 2026, la lista se ve de la siguiente manera:

Pos. Línea Matrículas registradas Participación 1 TESLA MODELO Y 8.464 34,6% 2 BYD YUAN UP 2.899 11,8% 3 TESLA MODEL 3 1.693 6,9% 4 CHERY ICAR 1.345 5,5% 5 BYD SEAGULL 1.197 4,9% 6 GAC AION 757 3,1% 7 MG S5 662 2,7% 8 CHEVROLET SPARK 657 2,7% 9 BYD YUAN PLUS 638 2,6% 10 BYD IDOLPHIN 357 1,5% 11 BYD SEALION 309 1,3% 12 VOLVO EX30 306 1,3% 13 CHEVROLET CAPTIVA 304 1,2% 14 KIA EV5 273 1,1% 15 MG 4 244 1,0% 16 FAW BESTUNE 239 1,0% 17 BYD SONG PLUS 228 0,9% 18 DONGFENG DF 227 0,9% 19 BMW IX 208 0,8% 20 JAC HFC 207 0,8%

Refiriéndose ahora a los carros híbridos, el modelo Mazda CX-30 ha sido el más vendido hasta la fecha, con 3.606 unidades registradas.

Mazda CX-30 modelo 2021. Foto: Revista Semana

La segunda posición no se queda muy atrás, ya que la Toyota Corolla Cross tuvo matriculados 3.538 carros nuevos durante el mismo periodo.

Los otros modelos que se encuentran en el top 5 son la KIA Sportage, el Suzuki Swift y la KIA Stonic, quienes vendieron respectivamente 2.529, 2.468 y 2.397 unidades durante la primera mitad del año.

Ya refiriéndose al top 20, la tabla quedó así: