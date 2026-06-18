Gobierno busca impulsar la producción de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia

El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expidió el Decreto 0595 de 2026, el cual busca impulsar la fabricación y producción de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia.

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Por medio de este decreto, la administración crea dos instrumentos que buscarían fortalecer la producción local en el sector automotor: el Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y el instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (INPIMHEL).

“Esta es una iniciativa que además está en armonía con los objetivos de competitividad, sostenibilidad, transición energética y reindustrialización establecidos por la política pública nacional. Colombia sigue siendo un destino competitivo dentro de las cadenas globales de valor del sector automotor”, comentó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas.

El impacto de la producción puede ser favorable para el mercado automotor colombiano, ya que, según lo establecido en el Decreto 0595 de 2026, toda clase de actividades que estuvieron vinculadas a aspectos electrónicos, metalmecánicos, maquinaria industrial y piezas automotoras produjeron más de 7,9 billones de pesos en producción en el 2019.

Los principales beneficios

Entre las principales ventajas que ofrece la creación de estos instrumentos está la posibilidad de importar componentes técnicos iniciales con un arancel del 0 %, incluidos elementos como equipos, herramientas especializadas, sistemas de medición, moldes, bancos de prueba y la infraestructura requerida para realizar un montaje industrial.

La movilidad eléctrica gana terreno en Colombia mientras el Gobierno crea incentivos para impulsar la producción local de estos vehículos. Foto: Getty Images

Otro de los incentivos que quedan establecidos es la autorización de cupos de importación para aquellas unidades eléctricas e híbridas que cuentan con un arancel del 5 % dentro de la instalación de nuevos proyectos, beneficiando hasta 20.000 unidades por año entre el 2026 y 2027.

También se piensa en el aumento del empleo nacional, al afirmar que por lo menos el 70 % de la mano de obra utilizada en múltiples procesos, como ensamble, integración, validación técnica y puesta en marcha, será por parte de empleados colombianos.

Otro aspecto fundamental es que, por medio del RTE-E, cada una de las empresas interesadas en invertir en la propuesta del Gobierno Nacional podrá acceder a esquemas de importación de piezas para ensamblaje, siempre y cuando cumpla una serie de compromisos vinculados con la incorporación de autopartes fabricadas en el país.

El impacto de los vehículos eléctricos e híbridos en Colombia

El interés de promover la producción de carros eléctricos e híbridos por parte del Gobierno Nacional viene en coyuntura con el enorme impacto que está teniendo el sector en los conductores del país.

En el 2026, ambos tipos de carros ya suman el 43,3 % de las nuevas unidades matriculadas, según el más reciente boletín compartido por la Andi y Fenalco. Esta cifra significa que más de cuatro de cada diez vehículos que han sido registrados en Colombia son eléctricos o híbridos.

Refiriéndose a las unidades eléctricas, un total de 19.542 vehículos han sido matriculados en el año. Mientras tanto, para las híbridas fueron 36.164.

Incluso, el modelo de vehículo más vendido en el país es eléctrico, el Tesla Modelo Y, con 6.169 unidades.