TransMilenio se transforma: esto es lo que debe saber de los nuevos buses eléctricos que llegan a la capital

La llegada de nuevos buses eléctricos a la flota de TransMilenio representa un paso importante en la transformación del transporte público de Bogotá. Más allá de la renovación tecnológica, estos vehículos ofrecen beneficios concretos para la calidad de vida de los ciudadanos y el medio ambiente.

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Uno de los principales aportes de los buses eléctricos es la reducción de emisiones contaminantes. A diferencia de los vehículos impulsados por combustibles fósiles, estas unidades no generan emisiones directas, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas.

Se estima que en Colombia el 90% de la contaminación proviene de maquinaria que opera con combustible diésel, cuyas emisiones han sido catalogadas como cancerígenas por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés).

Otra ventaja destacada es la reducción del ruido. Los motores eléctricos generan menos vibraciones y operan de manera mucho más silenciosa que los vehículos convencionales, lo que significa un beneficio significativo para las zonas urbanas.

Por otro lado, con esta inversión se plantea reducir gastos debido a que el mantenimiento de estos buses es más sencillo, ya que cuentan con menos componentes mecánicos, lo que supondría menos intervenciones.

Con la llegada de estos nuevos buses eléctricos se espera cambiar la movilidad en la capital del país. En los próximos días se planea que comiencen las pruebas correspondientes antes de que se inicie la operación de estos vehículos.

La operación tuvo un valor de 1,5 billones de pesos, en una articulación realizada por el distrito con el Gobierno Nacional.

Se proyecta que para finales de 2027 lleguen los 711 nuevos buses, con el objetivo de reemplazar los articulados más antiguos del sistema y ofrecer un mejor servicio a los pasajeros.

La incorporación de estos nuevos vehículos contempla diferentes tipologías tanto zonales, troncales y articuladas duales, las cuales cumplen funciones diferentes.

La circulación de estos buses será de la siguiente forma: el padrón eléctrico, enfocado en operación zonal y diseñado específicamente para el territorio colombiano, por lo que podrá transitar por diversos terrenos con facilidad y el padrón dual eléctrico, que circulará por carriles exclusivos y mixtos.

Por otro lado, también estará el articulado eléctrico, operando en zonas troncales y el articulado eléctrico dual, circulando en troncales y vías mixtas.

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Se espera que con este proyecto se aumente la capacidad del sistema en un 2%, creando nuevas plazas dentro del transporte capitalino y mejorando las condiciones de movilidad de los ciudadanos.