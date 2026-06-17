El Centro de Control de TransMilenio se encarga de supervisar la operación del sistema masivo y, además, coordina la respuesta ante emergencias de seguridad. La Secretaría de Movilidad indicó que, gracias a su labor, este año se han capturado 959 personas dentro de la red de estaciones y portales.

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De esos, 878 fueron detenidos en flagrancia y otros 81 por medio de una orden judicial. El Centro de Control cuenta con un grupo de operadores, técnicos y agentes de la Policía que siguen los movimientos del interior del sistema.

Uno de sus principales objetivos es garantizar la seguridad. De las 2.800 cámaras instaladas en la red de transporte, 2.000 están destinadas exclusivamente a labores de vigilancia y 800 al monitoreo de la operación.

Las cámaras, que están en portales, estaciones y troncales, se usan para detectar intentos de hurto, riñas, comportamientos sospechosos o emergencias médicas.

La directora técnica de Seguridad de TransMilenio, Natalia Tinjacá, señaló que el centro de control supervisa también la operación efectiva de los 7.000 vehículos que recorren Bogotá mediante la verificación del cumplimiento de rutas, horarios y paradas.

El centro tiene la capacidad de albergar a 200 funcionarios las 24 horas del día. Foto: SDM

Tecnología en el sistema

Las cámaras instaladas al interior de los buses tienen la capacidad de observar al conductor y detectar situaciones sospechosas. Si supera el límite de velocidad permitido, se emitirá una alarma y se le advertirá inmediatamente que debe reducir la velocidad.

También se monitorean los microsueños con una tecnología que identifica las señales de fatiga. Con el uso de inteligencia artificial, TransMilenio identifica y contabiliza los ingresos sin pasaje por torniquetes y entradas laterales.

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Esta información se utiliza para desplegar equipos en las estaciones con más ‘colados’ y en puntos críticos. Además, el centro de control ayuda a responder en casos de emergencias médicas como problemas cardiacos, desmayos y demás situaciones que deben ser atendidas por un profesional.

“El Centro de Control cumple una función fundamental en la atención de emergencias. Desde allí se coordina la activación de ambulancias y la articulación con la Red Distrital de Emergencias para responder a los más de 20 casos diarios de quebrantos de salud que se presentan en el sistema”, explicó la Secretaría Distrital de Movilidad.

El centro opera las 24 horas del día, siete días a la semana, con la capacidad de albergar a 200 funcionarios. En los próximos meses, el sistema incluirá 40 botones de pánico en varias estaciones para fortalecer la comunicación del centro con los usuarios.