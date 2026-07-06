Filtro de aire del carro: cada cuánto debe cambiarse y cómo detectar si ya está dañado

Dentro de los mantenimientos principales que tienen en cuenta los conductores para su carro se encuentran el cambio de aceite o el cambio de llantas, ya que son unos de los más reconocidos y que usualmente se mencionan para que el vehículo pueda manejar a la perfección.

El líquido casero con el que puede eliminar las manchas del parabrisas de su carro y dejarlo como nuevo

No obstante, existe una que no es tan mencionada, pero que, si no es tratada como corresponde, puede traer daños graves al carro; esta es nada más ni nada menos que el filtro de aire del motor.

De acuerdo con Mazda, este es uno de los elementos más importantes que tiene un vehículo, ya que sin este el funcionamiento del motor no estaría en condiciones óptimas.

El objetivo del filtro de aire del motor es el de retener la mugre o impurezas que puedan llegar a acceder al circuito de admisión de cualquier motor. De esta forma, se evita que haya alguna contaminación en la cámara de combustión, al igual que el desgaste de las paredes de los cilindros.

El filtro de aire del motor evita que impurezas ingresen al sistema de admisión y contribuye al correcto funcionamiento del vehículo. Foto: Getty Images

Es por ello que el filtro tiene que funcionar correctamente para que no llegue a afectar al motor del carro. Si se encuentra en óptimas condiciones, ofrece varios beneficios, como un correcto flujo y suministro de aire, una mejora de hasta el 99 % en la calidad del aire, una mayor resistencia a las altas temperaturas y un menor riesgo de averías.

¿Cómo saber que hay daños en el filtro de aire del carro y cuándo cambiarlo?

Como cualquier parte del vehículo, cada una de ellas va desgastándose con el uso al pasar del tiempo y, en el caso del filtro de aire, no es la excepción. Existen varias formas para poder identificar las señales que indican que estos ya se encuentran en una época de expiración.

Según Fuso, la señal más evidente se detecta con una revisión sencilla del filtro. Si deja de tener su color blanco y presenta un tono oscuro debido a la acumulación de polvo y suciedad, significa que ha llegado el momento de reemplazarlo.

Revisar y cambiar el filtro de aire en los tiempos recomendados puede ayudar a prevenir averías y prolongar la vida útil del motor. Foto: Getty Images

Otra forma de verificar que hay problemas es cuando el carro comienza a mostrar muchos tipos de ruidos parecidos a escupitajos o chasquidos cuando el motor no se encuentra en uso.

Si la luz del Check Engine se activa automáticamente, indica que existe alguna falla en el vehículo. Usualmente, esta señal se encarga de detectar aquellas fallas que pueden estar en el sistema de emisión de gases, de encendido, de inyección, entre otros.

En el caso del filtro de aire, si este se encuentra bloqueado y no permite que llegue el suficiente aire al motor, aparecerá la luz del Check Engine.

Finalmente, de acuerdo con Mazda, se aconseja que el cambio del filtro de aire del carro se realice cada 15.000 kilómetros o cuando se cumpla 1 año de uso, ya que de esta manera se asegura que la vida útil del motor del vehículo sea mucho mayor.