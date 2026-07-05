El líquido casero con el que puede eliminar las manchas del parabrisas de su carro y dejarlo como nuevo

Tener un carro propio es, para muchas personas, una de las mejores decisiones que pueden tomar. Además de brindar mayor comodidad, permite desplazarse sin depender del transporte público, organizar los recorridos según el tiempo disponible y adaptarlos a las necesidades de cada momento. Sin embargo, junto con esas ventajas también viene la responsabilidad de mantener el vehículo en buen estado, y la limpieza es un aspecto que no debe descuidarse.

¿Qué significa ver una cinta negra colgando del espejo o la puerta de un carro en carretera?

Dentro de las partes que requieren mayor atención está el parabrisas. Al estar expuesto de forma permanente al polvo, la lluvia, los insectos y otros residuos del ambiente, es normal que acumule suciedad y manchas con el paso de los días. Afortunadamente, existen algunos trucos caseros que ayudan a dejar el vidrio limpio sin necesidad de gastar dinero en productos especializados.

¿Qué pasa cuando el parabrisas está sucio?

Descuidar la limpieza del parabrisas puede afectar la seguridad al volante. Cuando el sol está bajo, especialmente durante el amanecer o el atardecer, las manchas sobre el vidrio generan reflejos molestos que dificultan la visibilidad. Algo similar ocurre al manejar de noche, dado que las luces de los demás autos se dispersan sobre la suciedad y producen deslumbramientos que hacen más difícil distinguir con claridad la vía.

La situación puede empeorar durante los días lluviosos. Si el parabrisas tiene restos de grasa o suciedad, el agua no se desliza de manera uniforme y las escobillas pueden dejar marcas que reducen aún más la visión, aumentando el riesgo mientras se conduce.

Frente a este problema, el sitio web oficial de Homecenter recomienda varios métodos caseros para eliminar las manchas del parabrisas utilizando ingredientes que normalmente se tienen en casa.

Con el paso de los días es normal que el parabrisas acumule polvo. Foto: Getty Images

Una de las alternativas consiste en mezclar agua con un líquido desengrasante, aplicar la solución con un atomizador y limpiar el vidrio con un paño suave antes de enjuagarlo. También se puede preparar una mezcla con una cucharada de champú y un litro de agua, frotar la superficie con un paño de microfibra y luego retirar el producto con agua limpia.

Otra opción es combinar una parte de vinagre blanco con tres partes de agua destilada y agregar una pequeña cantidad de detergente neutro. Después de aplicar la mezcla sobre el cristal y limpiarlo con un paño, es posible remover la suciedad acumulada y recuperar la transparencia del parabrisas de forma sencilla