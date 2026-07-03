¿Víctima de un ‘pinchallantas’? Lo que hay que hacer para no perder más dinero en Bogotá

Entre las modalidades delictivas que afectan a los conductores en Bogotá se encuentra la conocida como la de los ‘pinchallantas’, en la que delincuentes arrojan objetos cortopunzantes sobre la vía para dañar los neumáticos de los vehículos. Posteriormente, buscan que las víctimas acudan a talleres cercanos, donde les cobran tarifas muy superiores a las habituales o son objeto de posibles estafas.

¿Qué son las llantas runflat? Los neumáticos que permiten seguir conduciendo tras un pinchazo

Aquí está el texto con una redacción más fluida y precisa, sin alterar su sentido:

Ante esta situación, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Seguridad, ha difundido una serie de recomendaciones para que los ciudadanos identifiquen los patrones de riesgo y conozcan las acciones que pueden tomar para prevenir hechos que afecten su seguridad.

Asimismo, el Distrito reiteró el llamado a denunciar de inmediato cualquier hecho sospechoso, ya que la información suministrada permite adelantar investigaciones y desarrollar operativos contra quienes incurren en actividades ilegales.

¿Cómo actuar ante una sospecha de ‘pinchallantas’?

En caso de ser víctima de un ‘pinchallantas’, la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá ha emitido una serie de recomendaciones.

Uno de los principales consejos deriva en no aceptar de inmediato la ayuda de personas que aparecen repentinamente a ofrecer un servicio de montallantas tiempo después de que ocurriera el pinchazo.

En lugar de ello, se recomienda que el conductor se comunique directamente con la línea de emergencias 123 para poder solicitar orientación y acompañamiento de las autoridades competentes antes de dirigirse a un taller mecánico.

Fotografías, videos y detalles sobre el lugar del pinchazo pueden ser claves para las investigaciones de las autoridades. Foto: Getty Images

De acuerdo con la Policía, esta atención oportuna ayuda a prevenir que la persona afectada por el pinchazo sea conducida a un lugar que puede estar presuntamente vinculado con la modalidad delictiva y, de paso, permite que los agentes puedan verificar la situación en el lugar de los hechos.

Cuando se reporte el caso a las autoridades, es importante ser sumamente detallista del caso ocurrido, indicando dónde ocurrió el pinchazo, la hora aproximada, las características de los individuos involucrados e incluso datos del coche o moto donde ocurrió la infracción. Evidencias como fotos, videos o otro elemento también ayudan en la investigación.

En caso de que el conductor decida acudir a un taller mecánico para atender la situación, se recomienda verificar que el establecimiento exhiba de forma visible los precios de los servicios de reparación, ya que esto brinda mayor confianza sobre la transparencia del negocio.

Si el taller no cuenta con esta información visible, podría tratarse de una señal de alerta y, de ser necesario, se debe informar a las autoridades.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en coordinación con la Policía Metropolitana, realiza operativos de inspección para verificar que los talleres que atienden casos de pinchazos de llantas operen de manera legal y ofrezcan un servicio confiable.