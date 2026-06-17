Reconocida presentadora alertó sobre una nueva modalidad de robo que preocupa a conductores en Colombia

En Colombia, varios de los delincuentes hacen uso de varios métodos de hurto para robar pertenencias y objetos valiosos que se encuentran en vehículos, ya sean por formas prácticas como romper vidrios o algunos mucho más novedosos que no requieren hacer un daño.

Estas son las marcas de carros que se convirtieron en el botín favorito de los ladrones en Bogotá este 2026

Una de esas preocupaciones la vivió la reconocida presentadora de RCN, María Mercedes Ruiz, quien compartió un video en sus redes sociales sobre un hecho que hace poco vivió y le generó bastante preocupación.

Por medio de su cuenta de Instagram, la periodista del programa ‘Buen Día Colombia’ comentó sobre una nueva modalidad de hurto que realizan los delincuentes con el objetivo de bajar los niveles de alerta para posibles víctimas.

Así funciona el modo de hurto

María Mercedes comentó que luego de haber estado realizando unas compras en el supermercado, encontró en la manija de su auto una servilleta que contenía la palabra “hermosa”.

Al comienzo, la presentadora pensó que se trataba de un posible piropo, aunque luego comenzó a dudar sobre el significado que estaba en el papel y, por ende, llamó a las autoridades.

Fue allí que los agentes le informaron que se trataba de unas nuevas modalidades que realizan los criminales para identificar a aquellas posibles víctimas de hurto.

Por medio de este pequeño “halago”, los delincuentes son capaces de aprovechar la distracción y comenzar a hurtar los objetos de valor que posea la víctima.

“Consulté con la Policía Nacional de Colombia y ellos me confirman que en efecto se trata de una táctica para reducir tu atención, marcarte como una presa vulnerable y así poder robarte”, comentó María Mercedes

Es ante estos hechos que la presentadora de RCN compartió una serie de recomendaciones a sus seguidores para que eviten un posible robo. Una de ellas es no tocar directamente con la piel cualquier objeto que esté cerca de un vehículo.

Además, se aconseja evitar cualquier tipo de contacto con la boca, nariz o ojos. En caso de que necesites retirar el objeto, lo mejor es realizarlo portando un guante o utilizando una bolsa plástica de una manera sumamente delicada.

“Si te percatas de algún movimiento extraño, o si sientes que estás en peligro, o si te sientes mareada, con náuseas, tienes visión borrosa, hormigueo en las manos, resequedad extrema en la boca, pide de inmediato ayuda. No conduzcas, vete a un lugar público y di en voz alta que fuiste víctima de un contacto con una sustancia extraña y que por favor llamen de inmediato a la policía y a una ambulancia”, afirma María Mercedes.

Estos casos tienen que ser actuados de manera rápida, ya que, al ser suministrado con estos fármacos, la víctima puede perder la voluntad y ser blanco fácil para cualquier caso de robo.