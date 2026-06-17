¿Nueva modalidad de robo a carros en Bogotá? Denuncian que usarían “ondas de radio” para copiar la señal del control y abrirlos

Cada día, miles de ciudadanos del país están preocupados por los múltiples métodos que delincuentes utilizan para hurtar vehículos, ahora -al parecer- sin la necesidad de dañar tanto las chapas como los vidrios.

Este truco con aluminio protege la llave del carro: así bloquea la señal que usan los ladrones

Uno de los casos más recientes ocurrió el martes 9 de junio de 2026. Daniela González, una empresaria bogotana, denunció haber sido víctima de un presunto nuevo modus operandi que se presentaría en la capital de Colombia.

En diálogo con SEMANA, la propietaria de la compañía Danny Móvil Spa comentó que fue a la plaza de Paloquemao a realizar unas compras al mediodía.

Dejó su vehículo modelo Renault Duster en un parqueadero, dentro quedaron varias de sus pertenencias y objetos que utiliza para el trabajo, como luces, trípodes, bafles de sonido, camillas, maletas, la documentación personal y su billetera, que tenía adentro su tarjeta bancaria.

Foto: Guillermo Torres

Mientras realizaba mercado, notó algo raro en su cuenta del banco.

“Sobre la 1:43 de la tarde sonó el reloj con la notificación de Gmail que había hecho una compra por $ 3.950.000 con mi tarjeta. Dada la circunstancia, me ingreso a la aplicación, pero no me dejaba ingresar. Salgo corriendo para mi camioneta y en ese trayecto, de unos tres minutos, me hacen la segunda transacción de $ 3.950.000. Cuando llego al carro, hacen la tercera transacción de $ 3.950.000 para una totalidad de casi $ 12 millones”, comentó González.

Al momento de llegar a su vehículo, notó que su tarjeta de banco no estaba. Nada más fue robado, incluso objetos de valor que estaban en él. Entonces, Daniela buscó a los miembros de seguridad del parqueadero para contar lo sucedido y, al tiempo, notificar a las autoridades. Dentro del proceso, solicitó acceso a las cámaras de seguridad.

La grabación, compartida con SEMANA, muestra a un hombre con zapatos negros, pantalones, camiseta blanca y chaqueta negra, quien se acerca al vehículo, abre la puerta derecha trasera y manipula los objetos que se encontraban dentro de la camioneta.

Luego procede a la puerta delantera, donde permanece un tiempo más; después, abandona el sitio caminando, sin generar alguna sospecha y sin provocar algún daño al carro.

“Lo que más me hace extraño es que el señor abre el vehículo como si nada, como si él estuviera siendo el dueño del vehículo”, expresó González.

La teoría de la víctima es que el hombre accedió al carro, encontró en sus pertenencias la billetera, robó únicamente la tarjeta de banco y, de alguna manera, logró hacer transacciones con ella por el valor de casi 12 millones de pesos.

La víctima afirmó que hoy está en trámites ante las entidades financieras para recuperar el dinero perdido tras el robo, además de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Los titulares pueden acudir al banco y, si es necesario, presentar denuncias ante autoridades competentes. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

No obstante, González ha cuestionado la ayuda recibida por las autoridades tras los hechos del pasado 9 de junio. Asegura que el personal de vigilancia, como los agentes que llegaron al caso, indicaron que no tenían responsabilidad sobre lo ocurrido, ya que el vehículo no presentaba daños ni señales visibles cuando se presentó el hurto.

El supuesto método de hurto

Los hechos ocurridos cerca de la plaza de Paloquemao son preocupantes y Daniela comenta que aún no se sabe oficialmente el método que utilizó el delincuente para acceder a su vehículo y robar su tarjeta.

No obstante, informó que varias personas le han mencionado sobre una supuesta modalidad con la cual los ladrones usan ondas de radio para vulnerar los sistemas de cierre electrónico de algunos vehículos.

“Yo no tenía ni idea de que hacían clonación de señal. O sea, pues eso se escucha muy Estados Unidos, se escucha como que... no sé de qué manera pueden clonar la señal de un control sin poderlo dañar. O sea, la verdad, no entiendo. Yo aún no entiendo”, afirmó.

Incluso, mencionó casos similares que le comentaron conocidos y pacientes.

“Ayer fui a atender a una paciente que tiene negocios en el centro y me dijo: ‘Mira, Dani, hay otra persona que también es conocida en redes sociales que entró a comprar dos matas...’ y a la señora le pasó lo mismo, la misma historia que me ocurrió a mí. Entonces a mí me causa intriga, curiosidad, cómo no dañan las chapas”, comentó la empresaria.