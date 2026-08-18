Cámaras, espejos digitales y más: así están equipados los nuevos buses biarticulados eléctricos de Colombia

Durante el pasado fin de semana, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció un hito histórico para el sector de transporte público en la capital de Colombia, tras la llegada de 50 buses biarticulados a la ciudad.

50 buses biarticulados eléctricos llegaron a Bogotá, anunció el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán

El mandatario destacó que estas unidades representan mayores avances no solo a nivel nacional, incluso siendo referentes mundiales, al ser los primeros biarticulados eléctricos del país y los primeros articulados duales eléctricos del mundo.

El distrito informó que estos 50 buses estarán transitando por el occidente de la capital, específicamente por la troncal de la Avenida Ciudad de Cali, trayendo múltiples beneficios para los bogotanos que residen en las localidades de Kennedy y Bosa.

“Gracias a esta innovación va a poder empezar a operar. La gente que utiliza la Avenida Ciudad de Cali va a poder reducir los tiempos de desplazamiento en un 50 %; eso va a tener un impacto inmenso en el suroccidente de Bogotá”, comentó Galán.

Las novedades que ofrecen los buses a la capital

Dentro del marco de la presentación de las unidades biarticuladas, la Alcaldía Mayor de Bogotá comentó acerca de las características y ventajas que los buses biarticulados ofrecen para los pasajeros que utilizan este servicio de transporte público.

Una de sus principales características es la incorporación de puertas a ambos lados del vehículo, lo que le permite atender tanto las plataformas de portales como estaciones del componente troncal.

En cuanto a ámbitos de accesibilidad y seguridad, los buses tienen a su disposición los siguientes aspectos:

Espacios para sillas de ruedas y coches de bebé

Sillas ubicadas hacia el frente para garantizar mayor seguridad vial

Espacios para ayudas vivas, destinados a la ubicación de perros de asistencia

Sillas azules de uso preferencial

Sillas aguamarina para viajes de cuidado

Silla roja de doble espacio para madres lactantes o personas de talla grande

Ascensor para usuarios con limitaciones de movilidad con comunicación directa con el conductor.

Refiriéndose ahora a operación eléctrica, los nuevos buses biarticulados eléctricos tienen a su disposición elementos tecnológicos diseñados para mejorar la seguridad, interoperabilidad y el monitoreo en tiempo real del sistema.

Las herramientas instaladas en cada una de estas unidades son: