Cámaras, espejos digitales y más: así están equipados los nuevos buses biarticulados eléctricos de Colombia

Durante el pasado fin de semana, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció un hito histórico para el sector de transporte público en la capital de Colombia, tras la llegada de 50 buses biarticulados a la ciudad.
El mandatario destacó que estas unidades representan mayores avances no solo a nivel nacional, incluso siendo referentes mundiales, al ser los primeros biarticulados eléctricos del país y los primeros articulados duales eléctricos del mundo.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la llegada de los primeros 50 biarticulados eléctricos a la capital. Funcionarán inicialmente en la troncal de la avenida Ciudad de Cali. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/h2n5p3rFoR— Revista Semana (@RevistaSemana) August 17, 2026
El distrito informó que estos 50 buses estarán transitando por el occidente de la capital, específicamente por la troncal de la Avenida Ciudad de Cali, trayendo múltiples beneficios para los bogotanos que residen en las localidades de Kennedy y Bosa.
“Gracias a esta innovación va a poder empezar a operar. La gente que utiliza la Avenida Ciudad de Cali va a poder reducir los tiempos de desplazamiento en un 50 %; eso va a tener un impacto inmenso en el suroccidente de Bogotá”, comentó Galán.
Las novedades que ofrecen los buses a la capital
Dentro del marco de la presentación de las unidades biarticuladas, la Alcaldía Mayor de Bogotá comentó acerca de las características y ventajas que los buses biarticulados ofrecen para los pasajeros que utilizan este servicio de transporte público.
Una de sus principales características es la incorporación de puertas a ambos lados del vehículo, lo que le permite atender tanto las plataformas de portales como estaciones del componente troncal.
#Cumplimos Ya están rodando por Bogotá los primeros 50 buses articulados duales eléctricos únicos en el mundo, y que ¡fueron ensamblados por manos colombianas en Pereira y Cota! 👏— TransMilenio (@TransMilenio) August 17, 2026
Si te mueves por Bosa y Kennedy en la extensión de la Av. Ciudad de Cali, prepárate para un viaje… pic.twitter.com/LilszWY18S
En cuanto a ámbitos de accesibilidad y seguridad, los buses tienen a su disposición los siguientes aspectos:
- Espacios para sillas de ruedas y coches de bebé
- Sillas ubicadas hacia el frente para garantizar mayor seguridad vial
- Espacios para ayudas vivas, destinados a la ubicación de perros de asistencia
- Sillas azules de uso preferencial
- Sillas aguamarina para viajes de cuidado
- Silla roja de doble espacio para madres lactantes o personas de talla grande
- Ascensor para usuarios con limitaciones de movilidad con comunicación directa con el conductor.
Refiriéndose ahora a operación eléctrica, los nuevos buses biarticulados eléctricos tienen a su disposición elementos tecnológicos diseñados para mejorar la seguridad, interoperabilidad y el monitoreo en tiempo real del sistema.
Las herramientas instaladas en cada una de estas unidades son:
- Cámaras de videovigilancia interior y exterior
- Sistema de monitoreo de puntos ciegos para mejorar la seguridad vial.
- Servicio de wifi gratuito a bordo para los usuarios
- Puertos USB disponibles para los usuarios en diferentes puntos del vehículo
- Pantallas informativas y sistema de audio para información a la ciudadanía
- Sistema de telemetría para monitoreo en tiempo real del funcionamiento de los vehículos
- Espejos retrovisores digitales con pantallas inteligentes para conductoras y conductores.