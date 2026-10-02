¿Compró un carro híbrido o eléctrico? Así son los pasos para pedir la devolución del IVA

En Colombia, aquellos propietarios de vehículos eléctricos e híbridos que efectuaron el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al comprar su unidad podrán pedir la devolución del impuesto a través de la DIAN, siempre y cuando sigan unos requerimientos.

DIAN aclara el plazo para solicitar la devolución del IVA de vehículos híbridos y eléctricos: esta es la fecha límite

De acuerdo con la entidad, los dueños de estos carros deben obtener un certificado expedido por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), documento que permite reconocer los incentivos que son contemplados para recibir el reembolso.

La presentación de la solicitud se debe realizar dentro de los cinco años posteriores a la factura de venta. Si un ciudadano hizo la compra de un vehículo eléctrico o híbrido durante el año 2022 o 2023, aún se encuentra a tiempo de realizar el proceso de devolución del IVA.

Si la compra del vehículo eléctrico e híbrido fue en el año 2020, ya queda nula la acción y se pierde el derecho a hacerlo.

Los pasos para pedir la devolución del IVA para vehículos eléctricos e híbridos

La DIAN ha compartido los pasos que los usuarios deben realizar para conseguir la devolución del IVA tras haber adquirido un vehículo eléctrico o híbrido. La entidad aclara que los propietarios deben programar una cita si se encuentran en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali o Bucaramanga. Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la página de agendamiento de citas de la DIAN Dar clic en la opción Agendar cita Seleccionar persona natural o persona jurídica, según corresponda. Dar clic en VideAtención Escoger la opción Devoluciones Dentro de la pestaña Trámites, escoger la opción Solicitud de devolución o compensación de vehículos eléctricos o híbridos - Persona natural que corresponda a la ciudad. Elegir la fecha y hora de la cita.

La DIAN establece una serie de requisitos para tramitar la devolución del IVA pagado por la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos. Foto: Semana / Getty Images

Para seguir con la solicitud, el dueño del vehículo eléctrico o híbrido deberá adjuntar los siguientes documentos: