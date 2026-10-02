Piter Albeiro reaccionó a la renuncia de María Fernanda Cabal del Centro Democrático y contó qué hará

La decisión de María Fernanda Cabal de abandonar el Centro Democrático se conoció el jueves 1 de octubre, luego de que la dirigente afirmara que no obtuvo una respuesta a la propuesta de escisión que había presentado en agosto. Con esa solicitud, buscaba una salida formal que le permitiera tramitar sus desacuerdos ideológicos con la colectividad y abrir camino a una iniciativa política propia.

Patricia Grisales reaccionó a trabajo del Gobierno de Abelardo De La Espriella y confesó si se arrepiente del voto

La excongresista aclaró que su determinación no representa una ruptura personal con Álvaro Uribe Vélez, fundador del partido. Según explicó, esperaba que las directivas analizaran su planteamiento y se pronunciaran oficialmente antes de definir su futuro dentro de la organización. No obstante, en la columna Sin complejos, de SEMANA, explicó que, ante la falta de una respuesta durante varias semanas, optó por formalizar su renuncia.

La exsenadora también reiteró el reconocimiento que siente por el expresidente, con quien compartió varios años de trabajo político. En su mensaje, planteó la importancia de permitir que distintas visiones de la derecha tengan espacio en el escenario nacional y puedan expresar sus diferencias sin que estas se conviertan necesariamente en disputas personales.

Su retiro pone fin a una etapa de más de 15 años de militancia en el Centro Democrático y deja abierta la pregunta sobre la estructura que tendrá su próximo proyecto. Por ahora, Cabal ha señalado que continuará defendiendo sus posturas políticas por fuera de la colectividad.

Ante esta noticia, Piter Albeiro compartió una publicación en la que expresó su opinión sobre el nuevo panorama político de la exsenadora. El empresario fue claro sobre lo que pensaba de este nuevo camino y reveló lo que haría.

Según lo que mencionó en su publicación en X, el humorista reiteró que su apoyo a María Fernanda Cabal siempre sería firme y que la seguiría en todos los planes y proyectos políticos que lanzara.

“Los que apoyaremos a María Fernanda Cabal donde quiera que vaya o esté”, escribió.

De esta manera, el empresario mostró su respaldo a Cabal y a los proyectos políticos que emprenda.