Patricia Grisales reaccionó a trabajo del Gobierno de Abelardo De La Espriella y confesó si se arrepiente del voto

Abelardo De La Espriella asumió la Presidencia de Colombia en agosto de 2026 y, desde entonces, su Gobierno ha puesto el foco en asuntos como seguridad, reactivación económica, salud y atención a las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

María Margarita Giraldo reaccionó a respaldo que Iván Cepeda dio a María José Pizarro: “Tendrá que responder”

Durante sus primeras semanas también anunció medidas para reducir la burocracia y optimizar recursos públicos, además de sancionar 11 leyes relacionadas con temas como educación, cultura, comercio, movilidad y protección animal.

Su atención ha estado sobre delincuentes y grupos armados, buscando generar una imagen distinta del país. De hecho, sus labores se centraron en varias zonas de Colombia en las que había inseguridad, tratando de capturar a delincuentes mientras hace justicia.

Tras atender otros tipos de necesidades en zonas afectadas por el terremoto y los incendios forestales, muchos votantes del Tigre quisieron demostrar su apoyo, afirmando que lo que estaba plasmado en hechos era lo que se necesitaba.

Una de las que quiso tomar la palabra sobre esta decisión de voto fue Patricia Grisales, quien no dudó en hablar a través de su cuenta oficial de X sobre el panorama político que había desde que el abogado se posesionó como Jefe de Estado.

La famosa actriz utilizó su perfil para responder a una interrogante que dejó un perfil en la red social, haciendo referencia a cómo veían el Gobierno actual en todas sus facetas y ámbitos.

Según se captó, la hermana de Amparo Grisales fue sincera y reaccionó al trabajo de De La Espriella y su gabinete, confesando si se arrepentía o no de haber votado por él en las elecciones del pasado 21 de junio.

En la respuesta que dio, Patricia Grisales fue clara en que era lo mejor que había hecho, asegurando que había “mucho temple” de parte de las autoridades para manejar todo lo que dejó el gobierno anterior.

“Mejor de lo que vote, demasiado temple”, escribió, junto a varios emojis.