María Margarita Giraldo reaccionó a respaldo que Iván Cepeda dio a María José Pizarro: “Tendrá que responder”

La exsenadora María José Pizarro respondió a los cuestionamientos surgidos después de que su nombre apareciera en la sentencia del Consejo de Estado contra Iván Name, expresidente del Congreso. A través de un comunicado divulgado el lunes 28 de septiembre, la dirigente del Pacto Histórico rechazó cualquier relación con las actuaciones por las que fue sancionado el excongresista.

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La controversia está relacionada con las sesiones del Senado que Pizarro presidió cuando ocupaba la vicepresidencia de esa corporación y durante las cuales avanzaron algunas de las reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro.

Según el fallo, Name habría delegado la conducción de determinadas sesiones en Pizarro, supuestamente, como parte de las actuaciones examinadas por el alto tribunal. El nombre de la exsenadora aparece en numerosas ocasiones en el documento, circunstancia que dio lugar a cuestionamientos sobre su participación desde el trámite legislativo en el entramado de corrupción.

Pizarro negó haber intervenido en las conductas atribuidas a Name y aseguró que tampoco tenía conocimiento de ellas.

Iván Cepeda salió a respaldar a María José Pizarro

Iván Cepeda, a través de X, decidió respaldar a su copartidaria, afirmando que estaría con ella en todo este proceso que arrancaría por Iván Name. El excandidato presidencial fue claro en su decisión.

Una de las que reaccionó fue María Margarita Giraldo, reconocida actriz de Vecinos, quien no se guardó sus palabras y le tiró al integrante del Pacto Histórico. La artista fue ácida al referirse al senador.

La intérprete aseguró que María José Pizarro debía responder ante la justicia.

“El solo hecho de que la defienda este oscuro personaje de Cepeda, ya la hace culpable. Tendrá que responder”, escribió en su cuenta de X, donde suele reprochar lo relacionado con la izquierda colombiana.