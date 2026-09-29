Iván Cepeda denuncia, sin prueba alguna, supuesto plan de “agencias estadounidenses” en su contra: “No podrán destruir mi dignidad”

El senador Iván Cepeda utilizó sus redes sociales para denunciar un supuesto plan desde Estados Unidos para afectarlo, aunque no mostró ninguna prueba que lo demostrara.

Estados Unidos les canceló las visas al empresario Euclides Torres y a la senadora Martha Peralta por “corrupción o narcotráfico”

Según dijo en su cuenta de X, tiene conocimiento de que se ha “reactivado un plan que en el pasado no pudieron ejecutar agencias estadounidenses”.

El objetivo supuestamente es fabricar falsos testimonios para implicarlo en actividades ilegales y lograr con esto que se adelante un proceso judicial en su contra por parte de las autoridades norteamericanas.

“Y por otra parte, se adelantan campañas sucias en las redes sociales que cuentan con el concurso de idiotas útiles al servicio de la extrema derecha”, dijo el líder de la oposición.

El congresista fue más allá y sostuvo que el objetivo principal de este supuesto plan es “aniquilar física, judicial y moralmente” a aquellos que dirigen al Pacto Histórico, la principal fuerza de la oposición contra el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Con todo esto, de acuerdo con él, también se busca dividir al movimiento, “pues esa es la principal condición necesaria para hacer que el fascismo triunfe”.

“No podrán destruir mi dignidad, mis convicciones éticas ni mi vida política. Lo mío es el poder de la verdad”, complementó.

Martha Peralta y Euclides Torres: los escándalos que rodean el retiro de sus visas a Estados Unidos

Pese a las duras palabras que utilizó y a la gravedad de la situación, Iván Cepeda en ningún momento mostró pruebas o habló de que tuviera en su poder algo que demostrara que, en efecto, es veraz este supuesto plan.

Este pronunciamiento del líder de la oposición se da en medio de algunos procesos de cancelación de visa que ha venido haciendo Estados Unidos. Los más recientes fueron los de la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, y el empresario Euclides Torres.

Iván Cepeda, excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico Foto: Catalina Olaya

La decisión fue anunciada por el Departamento de Estado, que aseguró que esto se da como consecuencia de una nueva política para ciudadanos extranjeros “que atentan contra un gobierno democráticamente elegido, mediante actividades de corrupción o narcotráfico”.