Gobierno sancionó la Ley Jonathan Paredes que podría multar a conductores que no respeten distancia con ciclistas

Teniendo en cuenta los múltiples accidentes que han ocurrido en las vías del país en las que los ciclistas aficionados o profesionales han sufrido accidentes y han fallecido realizando esta actividad física, el Gobierno nacional sancionó la ley Ni un ciclista más, también conocida como Jonathan Paredes, que brinda mayores garantías a los pedalistas en las vías del territorio nacional.

Él era Jonathan Paredes, ciclista colombiano que murió arrollado por camioneta en la vía Tunja-Duitama

El representante Héctor Chaparro, del Partido Liberal, y quien fue autor de la iniciativa en el Congreso, celebró este paso. “La primera ley que establece medidas reales para defender los 1,5 metros de distancia a los que tenemos derecho los ciclistas en todas las vías del territorio colombiano”, destacó el congresista.

Chaparro agregó que con esta ley quedará establecido que cuando un conductor adelante a un ciclista y no respete los 1,5 metros de distancia y se genere un accidente, podrá ser sancionado con la suspensión de la licencia de tránsito por hasta 10 años.

En la ley también se establece que los alcaldes del país deberán decretar medidas para que en los planes de ordenamiento territorial haya una estructura vial óptima para los ciclistas y los peatones.

Asimismo, le dará voz a las comunidades de ciclistas para que puedan participar de los planes de elaboración de seguridad vial en cada uno de los municipios y departamentos.

La ley lleva el nombre de Jonathan Paredes en homenaje al ciclista profesional de 35 años que falleció cuando realizaba esta actividad en la vía que comunica a Tunja con Duitama, cuando fue arrollado por una camioneta en mayo de 2025.

Al parecer, el conductor del vehículo habría realizado una maniobra brusca para intentar esquivar al ciclista, pero terminó arrollándolo.

Jonathan Paredes fue el ciclista profesional que motivó la ley. Foto: X Boyacá 95.6 FM

Desde el Ministerio del Deporte se solidarizaron con el ciclista fallecido tras el accidente. “Nos unimos a la voz de condolencia del deporte colombiano por el fallecimiento de Jonathan Paredes, ciclista que representó al país por lo alto”, dijeron.

Se trata de una historia que se ha repetido en varias ocasiones en las vías del país. Otro caso fue el de Germán Chaves, de 27 años, otro ciclista profesional que falleció en las carreteras de Cundinamarca luego de que un camión colisionara con él.

Según la información que se conoció en ese momento, el vehículo habría ocupado el carril por el que iba el ciclista realizando su práctica y se lo llevó por delante. Iba acompañado de su padre, quien lo apoyaba en el entrenamiento y quien también sufrió lesiones.