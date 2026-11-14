Soldado defiende uniforme del presidente y reprocha el silencio de los críticos por camuflado de la guerrilla: “Eso sí lo ignoran”

Un miembro del Ejército es tendencia en redes sociales por cuenta de un video que difundió en redes sociales, donde defendió que el presidente Abelardo De La Espriella portara el uniforme de la institución y criticó a las personas que reprochan la situación.

Como se recordará, el jefe de Estado usó el camuflado de las Fuerzas Militares durante una operación que se adelantó en Norte de Santander en contra del frente 33 de las disidencias de las Farc. La escena generó controversia en el país.

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Varios sectores criticaron que el primer mandatario usara las prendas exclusivas de las fuerzas armadas, mientras que otros celebraron que utilizara con orgullo las prendas y lo interpretaron como un respaldo a las autoridades.

En medio de la controversia, se pronunció el soldado desde la selva. Según su relato, está ofendido por los comentarios que ha recibido el jefe de Estado y, en cambio, dijo sentirse orgulloso por la decisión de Abelardo De La Espriella.

Soldado defiende que el presidente Abelardo De La Espriella porte el uniforme de la institución y reprocha a los críticos: “No los he visto por ahí diciendo que la guerrilla no debería utilizar el camuflado de nosotros, eso sí lo ignoran”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/Km8I3toI3Z — Revista Semana (@RevistaSemana) November 14, 2026

“Ofendido con la gente que anda, por ahí, comentando, diciendo que nuestro presidente no puede portar el camuflado, no puede portar la boina. Pero no, yo a ustedes no los he visto publicando, diciendo que la guerrilla no debería utilizar el camuflado de nosotros, eso sí lo ignoran”, comentó el uniformado.

Además de eso, él comentó: “Nuestro presidente nos representa con orgullo, con resultado, como debe ser, y para ustedes es un ofensa”.

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Precisamente, en un recorrido por el Valle del Cauca, el jefe de Estado se refirió a la polémica y les explicó a los ciudadanos las razones por las que decidió portar el uniforme camuflado.

“Así que tengan la certeza de que este Gobierno, de que su presidente está comprometido y soy un soldado de la patria. Por eso me visto de soldado, porque vine a servirle a Colombia. Porque honro a los héroes, policías y militares”, dijo el presidente.