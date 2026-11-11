Tras aparecer con uniforme camuflado del Ejército, Abelardo De La Espriella publicó contundente imagen en sus redes sociales

No pasó desapercibida para varios sectores del país la imagen del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, con uniforme camuflado del Ejército.

Así reaccionó Abelardo De La Espriella cuando alias Barba Chivo se mostró muy afectado por lo que le dijo: “Está que llora”

La situación se registró en Cúcuta, región que visitó el mandatario colombiano esta semana para revisar personalmente los resultados de un bombardeo que ordenó en Tibú, Norte de Santander.

Allí, el jefe de Estado encaró con dureza al cabecilla conocido en el mundo criminal con el alias de Barba Chivo, quien sobrevivió al bombardeo.

“Ni siquiera es capaz de levantar la cara, mira. Cuando tenían a la gente encerrada y secuestrada, ahí sí eran guapos, ahí sí amenazaban. Está que llora, mire. Mire cómo está muerto de miedo ese bandido. Qué bien. Hay que llevarlos a la cárcel, que se pudran en la cárcel”, expresó De La Espriella.

El jefe de Estado, luego de increpar a esos señalados criminales, publicó una contundente historia en su cuenta personal de Instagram, la cual llamó la atención de los usuarios de las redes sociales.

Imagen compartida en Instagram por el presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Imagen compartida en Instagram por el presidente Abelardo De La Espriella

La imagen que compartió el mandatario se traduce en fuerte respaldo a la Fuerza Pública, en la misión que le encomendó de recuperar la seguridad del país.

Cabe reseñar que en varios eventos del Gobierno e incluso en su cuenta personal de X, el presidente De La Espriella ha dejado claro que su estrategia de seguridad es arreciar las operaciones contra todas las organizaciones terroristas.

Abelardo De La Espriella en operativos contra los grupos criminales. Foto: SEMANA / Presidencia

“Desde julio, antes de llegar a la Presidencia, fui claro en que no habría tregua para las organizaciones narcoterroristas. Y hoy, como presidente, he mantenido una presión firme y permanente para recuperar la autoridad del Estado”, anotó el mandatario en un reciente mensaje que publicó el X.

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Y concluyó: “¡NO HA SIDO FÁCIL! Hemos enfrentado enormes desafíos, pero no he retrocedido ni voy a hacerlo. Mi determinación de devolverles la seguridad y la tranquilidad a los colombianos es inquebrantable”.

“A los criminales les quedan dos caminos: someterse a la justicia o enfrentar toda la contundencia de nuestra Fuerza Pública. ¡NO VOY A RETROCEDER! ¡EN COLOMBIA LA AUTORIDAD SE RESPETA! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”, recalcó.