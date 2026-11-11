Golpes contundentes: así ha logrado Abelardo De La Espriella combatir a los criminales en el arranque de su mandato

Una de las principales promesas de campaña y por la que muchos de los simpatizantes del presidente Abelardo De La Espriella lo respaldaron en las pasadas elecciones fue combatir a los grupos armados ilegales y la criminalidad, especialmente tras las concesiones que varios han criticado que dejó la paz total del expresidente Gustavo Petro.

Fue dada de baja alias Maryi, la enfermera de la Segunda Marquetalia: Abelardo De La Espriella se pronunció

En los casi primeros cien días de estar al frente de la Presidencia, De La Espriella ha logrado dar varios golpes contundentes a los criminales en varias zonas del país.

Uno de los más recientes fue el sometimiento de alias Chapolo, cabecilla principal de la estructura criminal Ismael Ruiz, del Bloque Central Isaías Pardo, que hace parte de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco. Junto a él se sometieron otros cuatro delincuentes y se incautaron incautación cuatro fusiles, cuatro pistolas, dos granadas y abundante munición.

Previamente, De La Espriella había informado la captura de alias Danielito, un integrante de Los JJ y Fresno Nueva Generación, quien sembraba el terror en Riohacha, La Guajira. Danielito habría logrado asumir el control de la región tras la muerte de alias Bendito Menor.

Naín Andrés Pérez Toncel, quien era conocido con el alias de Bendito Menor, fue uno de los golpes más contundentes que ha logrado dar De La Espriella en el arranque de su gobierno. Se trataba de un cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) también conocidos como Los Pachenca.

“Llegó a su fin la trayectoria sanguinaria de este narcoterrorista, responsable de sembrar extorsión, narcotráfico y terror en La Guajira y el Caribe colombiano”, dijo el mandatario cuando informó de ese hecho.

A De La Espriella se le ha visto uniformado, ha firmado bombas y hasta ha ido a reclamarle a los criminales tras los operativos por los hechos que cometieron. A todos les ha dado la bienvenida a la “patria milagro”.

El presidente, Abelardo De La Espriella, le ha dado la bienvenida a la "patria milagro" a los criminales. Foto: Ministerio de Defensa

Según informó el mandatario, a comienzos de octubre acumulaban 32.503 capturas, 129.526 kilos de estupefacientes incautados y 3.456 armas de fuego fuera de circulación.

Una de las acciones más grandes fue la Operación Diamante en la que se desplegaron 15 acciones simultáneas contra mafias que se dedicaban al secuestro y a la extorsión.

Las operaciones dejaron 111 capturados, entre ellos 71 por extorsión y 25 por secuestro. Además, se realizaron 18 allanamientos, en los que fueron incautados armas, granadas, vehículos y más de 260 celulares y equipos de comunicación.

De otro lado, el Gobierno ya logró la Ley de Sometimiento para darle fin a la paz total del anterior gobierno y para establecer las reglas para que los criminales puedan entregarse a la justicia.