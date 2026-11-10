Alberto Rafael Cepeda será el embajador de Colombia en Italia

La Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Álvaro Rafael Cepeda Sarabia para ser el embajador de Colombia ante Italia. Se trata del paso previo para que sea nombrado en el cargo.

Miguel Uribe Londoño será el embajador de Colombia en Reino Unido: tiene el beneplácito de ese gobierno

Su nombre venía sonando desde hace varios días para representar a los colombianos en esa sede diplomática. Se trata del hermano del presidente del Partido Conservador y expresidente del Senado, Efraín Cepeda.

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha ido conformando el cuerpo diplomático que lo acompañará fuera del país en el arranque de su mandato.

Recientemente designó a varios embajadores, entre los que están Martín Eduardo Botero en Países Bajos, Edgardo Tomás Jaramillo en Panamá, Jaime Alberto Ochoa en Emiratos Árabes y Juan Carlos Gossaín en Francia.

Asimismo, el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue designado en Perú, a pesar de que inicialmente su esposa, la exsenadora Thania Vega, había recibido el beneplácito para llegar a ese cargo.

Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador Miguel Uribe Turbay, fue designado para ser el embajador de Colombia en el Reino Unido y ya tiene el beneplácito de ese gobierno. Jorge Jaller será el embajador de Colombia ante Venezuela.

Por su parte, María Consuelo Araújo fue nombrada embajadora de Colombia en los Estados Unidos, un país con el que se sabe que las relaciones son indispensables.

Algo similar sucede con Israel, país al que el Gobierno le ha puesto toda la atención para reestablecer las relaciones. Allí se nombró a Tania Gilinski, quien ya se encuentra desarrollando sus labores.

Miguel Arrázola fue nombrado embajador en El Salvador. Y se espera que se acepte el beneplácito de Carlos Felipe Mejía en España.

El canciller Omar Bula estuvo inaugurando la Embajada de Colombia en Jerusalén. Foto: Cancillería de Israel API

Cada uno de los países a los que llegarán los embajadores debe dar el beneplácito para que sean posesionados en el cargo. Se trata de un trámite diplomático sobre el cual no hay tiempos específicos por lo que depende del país de destino.

Asimismo, se nombró como embajador de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) a Mauricio Gaona.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que seis funcionarios de carrera van a ser nombrados embajadores en distintos países para representar los intereses de los colombianos. Esa decisión se basó en el buen desempeño y la trayectoria de estos diplomáticos. Otros cuatro más continuarán liderando varias misiones diplomáticas.

“Esta decisión es resultado de un proceso de selección en el que participaron 25 funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular, evaluados por su trayectoria, competencias, liderazgo, capacidad de negociación y resultados”, destacó De La Espriella cuando anunció esa decisión.