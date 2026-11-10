Si algo ha tenido que sortear el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, son las lesiones de algunos de sus jugadores. Para esta fecha Fifa de noviembre hubo varios que no pudieron integrar el llamado por molestias físicas.

José Pékerman opinó de la renovación de Colombia con Néstor Lorenzo; citó “gran riesgo”

Sale novedad de Luis Díaz y su lesión en Bayern Múnich: regreso tardaría más de lo pensado

Sin embargo, el panorama empieza a cambiar para Lorenzo. Desde España informan que el delantero Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se está recuperando rápidamente de su lesión y podría volver a ser tenido en cuenta por Real Betis pronto.

El pasado 19 de octubre de 2026, Real Betis informó la situación de Juan Camilo El Cucho Hernández en su web oficial: “Sufrió una lesión muscular en el transcurso del encuentro del sábado frente al FC Barcelona”.

Y añadieron: “Las pruebas a las que se ha sometido esta mañana confirman que sufre un daño en la zona del sóleo proximal izquierdo. Su reincorporación al grupo dependerá de su evolución”.

Juan Camilo Cucho Hernández, delantero del Real Betis de España y la Selección Colombia. Foto: Europa Press via Getty Images

DT del Betis da parte de tranquilidad sobre Cucho Hernández

El propio entrenador el Betis, Manuel Pellegrini, informó que el Cucho Hernández ya está haciendo trabajos en césped. De esta forma, su regreso a las canchas podría darse más pronto de lo previsto, aunque habría que esperar.

“Cucho comenzó ya esta semana a correr en césped, está haciendo solamente trabajo de recuperación interior. Vamos a ver cómo se va desarrollando de aquí a la próxima semana para ver cuánto avanza, si no siente molestias”, arrancó afirmando Manuel Pellegrini en rueda de prensa.

Y cerró con: “Va más por el parte médico y físico que por la parte técnica. Así que pero lo estamos por supuesto evaluando para ver su recuperación”.

¿Cuándo volvería Juan Camilo Cucho Hernández a jugar tras la lesión?

Como la lesión fue informada el 19 de octubre, y se estimaba que fuera una recuperación de un mes, Cucho Hernández podría regresar para un duelo clave: el clásico ante Sevilla.

Al Cucho Hernández le conviene este parón de fecha Fifa, donde está ausente con la Selección Colombia, para ponerse a punto lo más rápido posible.

El clásico entre Real Betis y Sevilla está programado para el 21 de noviembre de 2026, válido por LaLiga de España. De continuar con un ritmo satisfactorio de recuperación, Hernández volvería al ataque.

Eso sí, el 2026 ya acabará sin acción para el Cucho Hernández en Selección Colombia. Los dos amistosos contra Chile, en este mes de noviembre, serán los últimos del año para el combinado cafetero.