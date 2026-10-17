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Tabla de posiciones de LaLiga tras la goleada del Barcelona al Real Betis: Yamal hizo golazo

Lamine Yamal y Dani Olmo fueron las figuras del encuentro.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

17 de octubre de 2026 a las 2:03 p. m.
Lamine Yamal abrió el marcador para el Barcelona.
Lamine Yamal abrió el marcador para el Barcelona. Foto: Europa Press via Getty Images

El Fútbol Club Barcelona reafirmó su condición de líder implacable de LaLiga al imponerse con un categórico 5-2 sobre el Real Betis en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

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El encuentro enfrentó al puntero invicto con el equipo ubicado en la tercera casilla. Los dirigidos por Hansi Flick mostraron su capacidad ofensiva para superar la resistencia del conjunto bético.

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La cuenta se abrió de la mano de Lamine Yamal, quien marcó con un potente disparo desde fuera del área. El Betis reaccionó mediante un tiro de esquina finalizado por el zaguero Valentín Gómez para el 1-1 parcial, pero la escuadra catalana volvió a tomar la delantera por la misma vía con un frentazo del volante Rodri.

Una de las acciones discutidas de la primera parte apareció cuando el juez central anuló una volea de Giovani Lo Celso por una mano previa del colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, lo que impidió a los locales alcanzar el empate antes del descanso.

Expulsión determinante y estocada final antes de El Clásico

En el complemento, ni el ingreso del mediocampista colombiano Nelson Deossa logró frenar el ataque azulgrana. Gabriel Jesus culminó una triangulación colectiva para firmar el 3-1, aunque Abde Ezzalzouli descontó de inmediato para acortar la diferencia.

No obstante, el partido dio un vuelco definitivo durante la celebración de esa anotación, cuando Facundo Bernal se enzarzó en una disputa verbal con Lamine Yamal y terminó expulsado, dejando al Betis con diez hombres sobre el terreno de juego.

Con la ventaja numérica, el Barcelona administró los tiempos y amplió la diferencia a través de Eric García, tras una asistencia entre líneas de Pau Cubarsí. Dani Olmo marcó el último gol con un potente remate de larga distancia que decretó el 5-2 definitivo.

Con esta victoria, el conjunto culé llega afinado a su semana más exigente de la temporada, donde se medirá a mitad de semana contra el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones y cerrará el próximo domingo 25 de octubre visitando al Real Madrid en una nueva edición del clásico español.

Tabla de posiciones

El Barcelona comanda La Liga tras golear al Real Betis.
El Barcelona comanda La Liga tras golear al Real Betis. Foto: Google
El Barcelona comanda La Liga tras golear al Real Betis.
El Barcelona comanda La Liga tras golear al Real Betis. Foto: Google