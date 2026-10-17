Tabla de posiciones de LaLiga tras la goleada del Barcelona al Real Betis: Yamal hizo golazo

El Fútbol Club Barcelona reafirmó su condición de líder implacable de LaLiga al imponerse con un categórico 5-2 sobre el Real Betis en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Luis Díaz responde a las críticas con triplete y asistencia en una noche de ensueño con el Bayern

El encuentro enfrentó al puntero invicto con el equipo ubicado en la tercera casilla. Los dirigidos por Hansi Flick mostraron su capacidad ofensiva para superar la resistencia del conjunto bético.

Luis Díaz pegó primero: hizo golazo con el Bayern Múnich y le da la ventaja frente al Leipzig

La cuenta se abrió de la mano de Lamine Yamal, quien marcó con un potente disparo desde fuera del área. El Betis reaccionó mediante un tiro de esquina finalizado por el zaguero Valentín Gómez para el 1-1 parcial, pero la escuadra catalana volvió a tomar la delantera por la misma vía con un frentazo del volante Rodri.

¡AH NO, PERO QUÉ GOLAZO LAMINE! Espectacular zurdazo del 10 de Barcelona para poner el 1-0 contra Betis en La Cartuja. #LaLigaEnDSPORTS | #BetisBarça https://t.co/uubnwqjz86 — DSPORTS (@DSports) October 17, 2026

Una de las acciones discutidas de la primera parte apareció cuando el juez central anuló una volea de Giovani Lo Celso por una mano previa del colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, lo que impidió a los locales alcanzar el empate antes del descanso.

¡NO VALE EL GOLAZO DE LO CELSO! Por esta mano previa de Cucho Hernández, Burgos Bengoetxea anuló el 2-2 de Betis ante Barcelona. #LaLigaEnDSPORTS | #BetisBarça https://t.co/nAqHa5wqSV — DSPORTS (@DSports) October 17, 2026

Expulsión determinante y estocada final antes de El Clásico

En el complemento, ni el ingreso del mediocampista colombiano Nelson Deossa logró frenar el ataque azulgrana. Gabriel Jesus culminó una triangulación colectiva para firmar el 3-1, aunque Abde Ezzalzouli descontó de inmediato para acortar la diferencia.

No obstante, el partido dio un vuelco definitivo durante la celebración de esa anotación, cuando Facundo Bernal se enzarzó en una disputa verbal con Lamine Yamal y terminó expulsado, dejando al Betis con diez hombres sobre el terreno de juego.

¡EXPULSADO BERNAL EN BETIS! Luego del descuento de Abde, el jugador local vio la roja por este golpe sobre Lamine Yamal en el partido contra Barcelona. #LaLigaEnDSPORTS | #BetisBarça https://t.co/UpCgR3ZkiN — DSPORTS (@DSports) October 17, 2026

Con la ventaja numérica, el Barcelona administró los tiempos y amplió la diferencia a través de Eric García, tras una asistencia entre líneas de Pau Cubarsí. Dani Olmo marcó el último gol con un potente remate de larga distancia que decretó el 5-2 definitivo.

Con esta victoria, el conjunto culé llega afinado a su semana más exigente de la temporada, donde se medirá a mitad de semana contra el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones y cerrará el próximo domingo 25 de octubre visitando al Real Madrid en una nueva edición del clásico español.

Tabla de posiciones

El Barcelona comanda La Liga tras golear al Real Betis. Foto: Google