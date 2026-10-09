Shakira reapareció tras juicio con Piqué e hizo inesperada confesión sobre sus hijos: “Cuando no quiero que me entiendan”

Shakira se encuentra a puertas de que se cierre su larga estancia en España, con sus conciertos en el Macondo Park. La barranquillera se alista para la última fecha, despidiéndose de su público de una manera especial.

Se conoce cuál habría sido el papel de Clara Chía en nuevo lío entre Piqué y Shakira: exponen particular detalle

De acuerdo con lo que se sabe, la cantante estará el 12 de octubre presentando un instante único y particular, conectando con los asistentes a su show. El anuncio de este día llegó con sorpresas, especialmente la presencia de Bizarrap, Maluma, Beéle y Dani Martín.

Ante la espera de este final, Shakira ha llamado la atención con asuntos personales que siguen siendo de interés mediático, tal y como fue el caso de su juicio con Gerard Piqué. Este reencuentro se debió a ajustes en las dinámicas con sus hijos, precisamente por viajes y días que pasarían con su el exfutbolista.

Aunque la celebridad ha sido precisa en solicitar respeto y entregar los detalles necesarios, muchos han querido seguir de cerca su estadía en España y ella concedió una entrevista bastante particular e inesperada.

Según se detalló, la artista charló con David Broncano, para La Revuelta, navegando por distintos espacios de su vida profesional y personal. A pesar de que solo fueron 15 minutos por cuestiones de tiempo, todo fluyó al punto de confesarse uno que otro detalle.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Shakira hizo una confesión sobre sus hijos, con respecto a la vida y dinámicas que llevan en Miami. La famosa no dudó en mostrar cómo seguía ligada a Barcelona, dando muestras de algo que pocos sabían.

En medio del diálogo, la barranquillera lanzó unas palabras en catalán, llamando la atención del entrevistador.

Shakira: “De puta mare, como dicen en Catalunya”.

David Broncano: “¿Hablas catalán?”.

Shakira confesó que habla catalán con sus hijos, ya que su sangre es de allí. En ese instante explicó que era también un método para comunicarse en clave entre ellos sin ser entendidos frente a los amigos de los niños.

“Yo hablo catalán con mis hijos. Sí, son catalanes. Hablo catalán con ellos en Miami. Cuando ellos no quieren que los amiguitos les entiendan, me hablan catalán”, contó.

“Hablo más catalán en Miami que cuando vivía en Catalunya”, agregó.

La celebridad soltó expresiones como: “Pero què fas?”, “Milan, parlem després...”, “Tenim que parlar d’això...”, las cuales fue reseñadas por El Nacional.

No obstante, aclaró que Milan y Sasha hablaban mucho inglés entre ellos, por lo que su herramienta era dirigirse a ellos en español y así mantener todos los idiomas activos.

“No, hablan mucho inglés entre ellos. Yo intento hablar en castellano con ellos y en catalán cuando no quiero que me entiendan” otros, afirmó.